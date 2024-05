"Tetto sfondato alla Torretta Enel. È pericolosa, bisogna intervenire"

Sono tre le interpellanze depositate dal capogruppo di Indipendenza Gianluca Salomoni. La prima riguarda proprio i termini entro cui verrebbero le risposte. "In questo quinquennio, un Assessore della Giunta Medri si è contraddistinto negativamente nelle tempistiche di risposta alle interpellanze e alle interrogazioni redatte da questo consigliere comunale scrivente, non rispondendo mai entro i termini previsti dal regolamento". Prosegue poi con un’altra interpellanza riguardante "la Torretta Enel situata sul lato nord della banchina del porto canale tra il ponte mobile ed il ponte Cavour. Essa continua a presentarsi con il tetto letteralmente sfondato le cui cause sono sicuramente da imputare ad un ennesimo micro-crollo della struttura, che non fanno altro che confermare la presenza di una situazione di pericolo caratterizzata altresì da una continua penetrazione di acqua piovana che, ovviamente, fa aumentare il degrado della stessa".

In terza battuta arriva l’ultima interpellanza ad oggetto la "problematica relativa all’incuria del verde in alcune aree del territorio". In particolare, si spiega che "molti cittadini e turisti sono praticamente rassegnati dallo stato di manutenzione delle strade, dei marciapiedi nonché della scarsa segnaletica orizzontale, presente in diverse zone della città". Altre criticità riguardano"le panchine di legno, ubicate in altri parchi ovvero in zone pineali frequentate da camminatori che praticamente non possono essere utilizzate dalle persone, causa presenza massiccia di erbacce che le ’invadono’ letteralmente e che possono essere potenziale ricettacolo di insetti come le zanzare"".

i.b.