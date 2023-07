‘The colours of freedom’ al Chiostro del Monte di Lugo

La rassegna di concerti promossa dalla promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte presso il Chiostro del Monte a Lugo, si chiude stasera con il coro gospel ‘The colours of freedom’ che intratterranno il pubblico con lo spettacolo ‘ClapYourHands’ (ovvero, "battete le mani").

Il gruppo è nato nel 2002 nella parrocchia di Villa Prati di Bagnacavallo per iniziativa di alcuni amici appassionati di musica. Ad oggi fanno parte del coro circa una trentina di elementi di diverse età, provenienti tutti dalla Bassa Romagna.

La scelta del nome ‘The colours of freedom’ (’I colori della libertà’) si ispira allo spirito degli schiavi d’America che, durante il lavoro nelle piantagioni di cotone, cantavano per alleviare le fatiche, pregare e comunicare tra loro, sognando insieme la libertà. In un mese decine di artisti sono saliti sul palco di via Garibaldi, fra i quali ricordiamo i Lazzari Felici e i Flints, oltre alla grande serata lirica promossa dall’associazione ‘Amici del Teatro Rossini’.