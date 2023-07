The Kolors, niente concerto Al loro posto ecco Lda

Marina di Ravenna si accende da oggi a domenica in occasione della Notte Rosa “Pink Fluid”. Per tutto il weekend street food in piazza Dora Markus e mercatini lungo il viale, mentre radio Rse Marina Summer si occuperà dell’intrattenimento musicale.

Si parte oggi alle con il Night Party Rock, in consolle i dj Fabio Emperor & Alice Cue. Durante la serata è in programma uno spettacolo a tema anni SettantaOttanta, a cura di Zodiaco Ginnastica Ritmica con la direzione artistica di Carlotta Silvagni.

Domani, sul palco di Marinara, dalle 19 “Quelli che aspettano la Notte Rosa”, con dj set a cura di Rse Marina Summer, vocalist sarà Marco Fiori Della Noche. Dalle 20 live di apertura di Giacomo Turra & The Funky Minutes. Alle 21.30 invece non si esibiranno The Kolors, per motivi di salute, al loro posto si esibirà Lda, pseudonimo di Luca d’Alessio, cantante e rapper italiano molto amato dai giovani

Domani inoltre, come di consueto è in programma il bunker tour con partenza da piazza Dora Markus a partire dalle 19. Il tour è curato da Riviera Experience (https:riviera-experience.it), necessaria la prenotazione al numero 351-6072377. Domenica si chiude il ricco programma di iniziative e si balla ancora con una selezione di musica italiana a cura dei dj Beto&Cico. Le serate sono a cura della Pro Loco di Marina di Ravenna, Rse Live Streaming e Comune di Ravenna.

A Lido di Dante invece la lunga nottata di festa termina all’alba di domenica, con il concerto dei Guerzoncellos nella spiaggia libera di fianco al Bagno “Il Passatore” . Inizio alle 5.30.