’The navigator’ di Keaton suonato da Furlati

Nuovo appuntamento nei comuni della Bassa Ravennate con la rassegna Acqua - il progetto di Ater Fondazione e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Oggi alle 21 la chiesa del Pio suffragio di Cotignola diventa lo scenario suggestivo del cine-concerto The Navigator, la sonorizzazione dal vivo del film di Buster Keaton e Donald Crisp del 1924, un grande classico del cinema muto nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna.

The Navigator è una commedia surreale che ha per protagonisti Buster Keaton e Kathryn McGuire, coinvolti in una storia rocambolesca in cui si ritrovano a essere gli unici passeggeri a bordo di una nave, costretti ad affrontare mille pericoli, incluso l’abbordaggio di una tribù di cannibali. Le immagini del film, considerato un capolavoro del cinema comico americano, saranno accompagnate dal pianista e compositore Daniele Furlati, che firma e interpreta al pianoforte la colonna sonora originale dal vivo, trasformando così la visione in un’esperienza immersiva e sorprendente. Un viaggio tra humour, poesia e sopravvivenza alla deriva, dove si intrecciano storie di adattamento e resilienza. Un’esperienza che celebra il fascino del cinema muto nel suo incontro con la musica dal vivo, dando vita a uno spettacolo unico, raffinato e senza tempo.

Compositore e pianista, Davide Furlati si è diplomato in Composizione al Conservatorio di Musica Agostino Steffani di Castelfranco Veneto, e in Pianoforte e Strumentazione per banda al Conservatorio di Musica Giovan Battista Martini di Bologna. Ha ottenuto due diplomi di merito ai corsi di perfezionamento in musica per film tenuti da Ennio Morricone e Sergio Miceli all’Accademia Musicale Chigiana di Siena. Ha composto musiche per spot pubblicitari, documentari, cortometraggi e lungometraggi, tra cui è coautore dei pluripremiati “Il vento fa il suo giro” (2005), “L’uomo che verrà” (2009), “Un giorno devi andare” (2013) e “Volevo nascondermi” (2020), ricevendo riconoscimenti come il Premio Migliore Musica Originale, il Premio Ennio Morricone, nomination David di Donatello e Ciak d’Oro, e il Nastro D’Argento. Collabora da anni con la Cineteca di Bologna componendo accompagnamenti musicali per pubblicazioni edite in Dvd e Blu-ray. Come pianista, accompagna dal vivo pellicole del cinema muto nella sala del Cinema Modernissimo di Bologna, attività svolta per molti anni anche al Cinema Lumière e in Festival nazionali e internazionali.

La rassegna Acqua è resa possibile grazie al contributo di Fondazione del Monte di Bologna e di Ravenna e al sostegno di Crédit Agricole e Fondazione Teatro Rossini di Lugo.