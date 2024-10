’The Severed Sun’ apre il Nightmare Festival

Cambiano le date, dal 15 al 19 ottobre, e la sede che quest’anno sarà il teatro Rasi e non una sala cinematografica, ma rimane intatta l’anima dark di Ravenna Nightmare Film Fest che torna ricco di appuntamenti. "Il Rasi – ha spiegato il direttore artistico Franco Calandrini al Mar durante la presentazione – si trasforma in cinema. Non è una sala vera e propria, ma in un teatro si possono organizzare molti e differenti eventi".

E infatti il debutto, il 15 ottobre, è affidato a una grande festa. Si comincia alle 10 con la proiezione per le scuole de Il regno animale di Thomas Cailley. Pellicola che concluderà anche il festival. Nel pomeriggio il neonato Cineclub ‘Deserto Rosso’ proporrà Il lungo addio di Altman. Seguirà una vera cerimonia del tè organizzata dall’Associazione per gli scambi culturali fra Italia e Giappone. Si conferma infatti anche quest’anno la collaborazione con Ottobre Giapponese e GialloLuna NeroNotte.

Quindi ci sarà l’incontro con Niccolò Califano, che presenterà un estratto del monologo Mangiare tutto!, scritto con Matteo Cavezzali. A seguire, il finalista di Masterchef Italia curerà il rinfresco e il brindisi per festeggiare l’inizio del Nightmare. Si chiude con il film Häxan – La stregoneria attraverso i secoli di Benjamin Christensen (Svezia, 1922, 105′), sonorizzato dal vivo dagli studenti del Verdi. Eventi a ingresso libero ma su prenotazione scrivendo a segreteria@startcinema.it.

Dal 16 ottobre il Festival entrerà nel vivo con il concorso internazionale di lungometraggi e cortometraggi, gli incontri letterari a cura di GialloLuna NeroNotte e gli eventi dell’Ottobre Giapponese. Il primo film in gara, alle 15.30, sarà il britannico The Severed Sun di Dean Puckett (UK, 2024, 80’). Alle 18 sarà il turno dell’argentino El Santo. Alle 21, il Festival premierà con l’Anello d’Oro il regista giapponese Hara Kazuo a cui l’Ottobre Giapponese ha dedicato un omaggio. Il regista Hara Kazuo sarà presente e verrà premiato da Marco Del Bene. Alla presentazione di ieri sono intervenuti anche la responsabile di Start Cinema, Maria Martinelli, il direttore artistico di GialloLuna NeroNotte, Nevio Galeati, e Serena Granara, dell’Associazione per gli Scambi Culturali fra Italia e Giappone. "Il cinema – ha sottolineato Martinelli – si sta trasformando, non ha quasi più senso parlare solo di cinema di genere e noi abbiamo aderito a questa logica. Il festival ospiterà proiezioni di genere, di nicchia, ma anche film che si rivolgono a un pubblico più allargato".

Tra gli appuntamenti del 17 ottobre l’omaggio ai novant’anni di Paperino con i tre fumettisti Davide Reviati, Riccardo Crosa e Gianni Sedioli. Modera Nevio Galeati. La giornata si concluderà con la consegna, alle 21, della Medaglia al Valore, creata dalla mosaicista Dusciana Bravura a Federico Zampaglione. Il 19, ultima giornata del festival si svolgerà tra proiezioni, master class e, naturalmente, la premiazione dei diversi concorsi. Info.: www.ravennanightmare.it

a.cor.