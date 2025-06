The Wall, l’intramontabile. L’omaggio ai Pink Floyd

Fuori dal tempo, nel senso migliore del termine: quattro facciate, durata di poco superiore all’ora e venti minuti e un’ambizione che lo ha reso leggendario. Venne pubblicato nel 1979 l’album ’The Wall’ dei Pink Floyd e da subito si capì che era un’opera fatta per restare. Per riscoprirlo, in un eccitante mix fra musical, teatro e danza, l’appuntamento è questa sera alle alle 21.30 al Pala De André.

Nato dalla rabbia e dalla frustrazione di Roger Waters, ’The Wall’ è un inno ad abbattere il muro che separa l’individuo dal mondo, ponendo fine al delirio di alienazione e autoreferenzialità innescato dalle pressioni sociali. In scena andrà ’The Wall & Pink Floyd Greatest Hits’. Questa nuova coproduzione di Ravenna Festival, i teatri di Ferrara e Reggio Emilia e la MM Contemporary Dance Company vede coinvolta, oltre alla compagnia di danza di Michele Merola, autore delle coreografie, l’Orchestra Città di Ferrara diretta da Roberto Molinelli, la band Pink Sonic e l’Accademia Corale “Vittore Veneziani” preparata da Teresa Auletta. Un incontro di energie che la regia di Manuel Renga, su drammaturgia di Emanuele Aldrovandi, incanala sulle tracce del disco ma anche dell’omonima pellicola di Alan Parker, declinandone gli umori attraverso danza, videoarte, narrazione in uno spettacolo sospeso fra musical, teatro e danza.

La serata si divide in due parti, la prima dedicata a The Wall e la seconda ai grandi successi dei Pink Floyd, sempre con arrangiamenti originali per band, orchestra e coro per brani come ’Shine on you crazy diamond’, Wish you were here’, ’Money’, ’The Great gig in the sky’… L’appuntamento è reso possibile dal sostegno di Gruppo Sapir. La drammaturgia della produzione è stata costruita a partire dalle dichiarazioni di Roger Waters in diari e interviste, mirate a costruire un “mondo altro” per Pink, contemporaneamente autore e protagonista della storia. Come accade nell’adattamento cinematografico, anche questo curato da Waters, storie, flashback e voci dei personaggi si sovrappongono a costruire la “folle confusione” della testa di Pink.

Info e prevendite: 0544 249244 – www.ravennafestival.org. Biglietti da 20 a 35 euro (ridotti da 18 a 32 euro); under 18: 5 euro. Navetta gratuita per lo spettacolo con due partenze dalla stazione ferroviaria (20.10, 20.50) e ritorno.