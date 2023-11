’Them’, tra danza e installazione con il gruppo artistico nanou

Tra danza, installazione, video, architettura e musica, tre giorni con gruppo nanou al Mar per Fèsta, la rassegna a cura di E Production. Sarà proposta ’THEM – immagine movimento’, installazione coreografica che indaga l’uso del video in scena, per sperimentare modalità di ripresa attraverso l’uso di action cam e trasformare la ripresa video in azione coreutica. Autori delle coreografie sono Marco Valerio Amico e Rhuena Bracci – fondatori di gruppo nanou – da sempre curiosi di mezzi e modi per indagare il linguaggio coreografico, che con THEM proseguono la relazione con il linguaggio cinematografico e visivo.

Il progetto, vincitore del premio Residenze Digitali 2022, elabora qui “in presenza” lo stretto

rapporto con il video e lo streaming. Rhuena Bracci, con la camera mobile, si relaziona con i

danzatori – Carolina Amoretti, Marina Bertoni, Andrea Dionisi – in una scena che è un territorio

circolare. La performance sarà fruibile oggi e giovedì alle 16, 16.30 e 17; domani 19 e 19.30. Domani alle 18, ’Specie di spazi’, incontro con Francesca Serrazanetti, architetto, che dialogherà con Marco Valerio Amico sul rapporto tra architettura e danza (alle 19 dj-set di Bruno DorellaBiglietto). Performance 3 euro più ingresso al Mar 5.