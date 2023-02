Theresia Orchestra a S.Romualdo

La Theresia Orchestra festeggia dieci anni in occasione della prima residenza del 2023 che si sta tenendo a Ravenna e si concluderà con tre concerti di chiusura, il primo si svolgerà oggi pomeriggio alle ore 17 presso l’Auditorium della Chiesa di San Romualdo.

Diretta da Giovanni Antonini, l’Orchestra si cimenterà in un programma interamente costruito su tre capolavori di Ludwig van Beethoven: l’Ouverture da Egmont Op. 84, il Concerto per Violino e Orchestra in Re Maggiore Op. 61 e la Sinfonia n.8 in Fa Maggiore Op. 93.

Dmitry Smirnov, uno dei violinisti emergenti di fama internazionale che ha ottenuto importanti riconoscimenti e premi come il Concorso Internazionale di Musica ARD, debutterà con l’orchestra come solista nel Concerto per violino.