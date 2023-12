"Ti metto a pezzi nel congelatore". Botte, schiaffi e tirate di capelli

"Ti stiro sotto una macchina", "stavolta di strappo la testa". Poi, guardando un’ascia, "questa mi serve per farti a pezzi e metterti nel congelatore". Il tenore delle minacce sarebbe stato questo. Su un 44enne residente a Ravenna – difeso dall’avvocato Sonia Lama, ieri sostituito in udienza dall’avvocato Manuela Liverani – pende una richiesta di rinvio a giudizio per maltrattamenti in famiglia e lesioni, sulla quale il Gup Janos Barlotti non si è ancora pronunciato. L’ex compagna si è costituita parte civile con la tutela dell’avvocato Cristina Magnani. Maltrattamenti, davanti ai figli minori e perciò aggravati, iniziati nel 2022. Durante i continui litigi, lui in più circostanze avrebbe insultato la compagna, sputandole addosso, aggredendola fisicamente con schiaffi e tirate di capelli. A seguito dell’ultima violenta aggressione, a fine febbraio di quest’anno, colpendola con un pugno le aveva rotto un labbro, obbligandola a ricorrere alle cure del pronto soccorso (prognosi di 8 giorni) e a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Altre minacce e frasi intimidatorie l’avrebbero esposta a stress di natura psicologica. Frasi del tipo: "Sei una malata, una buona a nulla, non sai fare niente", poi altre offese di natura sessista, accusandola di avere altre relazioni. In una occasione un violento litigio, sempre con schiaffi e tirate di capelli, sarebbe stato innescato da un contrasto relativo all’educazione dei figli, in un’altra dalla mancata condivisione delle scelta di un operaio per fare dei lavori in casa.