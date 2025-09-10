Ticket di Pronto soccorso, spedite lettere per pagare: regole sono cambiate

Ravenna, 10 settembre 2025 – Le lettere sono partite in questi giorni. Il testo per tutti è lo stesso, mentre l’importo può variare: “Gentile Signora/Signore, in ordine alle prestazioni di Pronto Soccorso da Lei fruite presso l’Ausl della Romagna, riportate sul retro della presente, si è riscontrato il mancato pagamento del ticket previsto ai sensi della normativa vigente alla data dell’accesso”.

In pratica l’azienda sanitaria si è accorta che molte prestazioni non erano state pagate e ha inviato le lettere con gli importi e il bollettino per provvedere a saldarle. Recentemente sono partite le lettere relative alle prestazioni di Pronto soccorso, mentre nei prossimi mesi la stessa operazione verrà fatta relativamente alla specialistica ambulatoriale. Nell’effettuare i controlli per i pagamenti l’Ausl ha anche messo insieme più visite al Pronto soccorso, verificando se il paziente avesse più prestazioni non pagate. È richiesto il pagamento entro 30 giorni. È stata istituita una casella mail per chiedere spiegazioni e anche per richiedere la rateizzazione dell’importo: recuperoticket.ra@auslromagna.it.

L’invio delle lettere ha lasciato sgomenti diversi cittadini: è il caso di un 78enne che si è visto recapitare una missiva in cui gli veniva richiesto il pagamento di 229 euro e 80 centesimi per due ticket arretrati: una visita al Pronto soccorso di Ravenna del 23 luglio 2023 (118 euro e 15 centesimi) e un’altra del 16 luglio 2024 (111 euro e 65 centesimi). “In entrambi i casi gli era stato dato il codice azzurro (ovvero ’urgenza differibile’, pazienti con condizioni stabili che necessitano di trattamenti non immediati, ndr) – spiega la moglie – e non ci era stato detto che dovevamo pagare. Nel 2023 gli fu diagnosticata un’acutizzazione di una patologia di cui già soffriva, nel 2024 invece è stato due volte al Pronto soccorso, anche se la prima evidentemente è stata valutata diversamente, visto che non è stata conteggiata. In entrambi i casi lui aveva problemi di equilibrio, non riusciva a stare in piedi, la seconda volta siamo tornati perché dopo la prima non era stata individuata la causa. Gli sono stati fatti i raggi e la tac”.

Nei ticket di Pronto soccorso da pagare c’è uno spartiacque, ed è il 1 gennaio scorso. Dall’Ausl spiegano quindi che nel caso specifico il 78enne oggi non dovrebbe pagare per le due visite in questione: nel frattempo, infatti, è cambiata la legge. Quella precedente al 1 gennaio 2025, in vigore dal 1 maggio 2011, garantiva l’esenzione da pagamento per le prestazioni erogate nell’ambito dell’Obi (situazioni che necessitano di un iter clinico, diagnostico e terapeutico non inferiore a 6 ore e non superiore a 24), prestazioni seguite da ricovero, prestazioni riferite a un evento traumatico avvenuto entro 24 ore dall’accesso al Pronto soccorso o anche successivamente nel caso in cui si dia corso a un intervento terapeutico. Ma anche avvelenamenti acuti, prestazioni per minori di 14 anni, infortuni sul lavoro, accessi avvenuti su richiesta del medico di base/pediatra/medico di guardia medica o medico di un altro Pronto soccorso, prestazioni per soggetti esenti o per stranieri indigenti e presenti temporaneamente sul territorio, coliche renali, crisi di asma, dolore toracico, tachiaritmie sopraventricolari, glaucoma acuto, corpo estraneo nell’occhio o nell’orecchio, epistassi in atto (ovvero il sanguinamento dal naso), complicanze di un intervento chirurgico entro 3 giorni dalla dimissione dall’ospedale o problemi legati a una gravidanza.

Ora la regola è più semplice: paga chi all’ingresso e all’uscita del Pronto soccorso ha un codice colore classificato come bianco o verde, quindi di bassa gravità. Il ticket base è di 25 euro, a cui si possono aggiungere eventuali visite ed esami (tranne per chi è esente).