"Ticket sanitari legittimi". La replica dell’Ausl al consigliere Ancisi

In risposta alle recenti affermazioni del consigliere Alvaro Ancisi riguardo presunti ticket illegittimi al Pronto Soccorso, l’Azienda USL ha fornito chiarimenti, sottolineando la piena legittimità di tali contributi. La questione nasce da un’interpretazione errata, secondo l’Ausl, che considera i ticket sanitari alla stregua di tributi fiscali, richiedendo quindi un “presupposto di legge che li giustifica” e la competenza del giudice tributario.

L’Ausl chiarisce che, sebbene la natura giuridica del ticket sanitario sia talvolta oggetto di dibattito giurisdizionale, la sua funzione sostanziale è sempre stata quella di rappresentare la compartecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni sanitarie usufruite.

La base normativa che legittima le Regioni a introdurre quote di compartecipazione per le prestazioni di Pronto Soccorso non seguite da ricovero, e che non presentano carattere di emergenza o urgenza, si trova nel Decreto Legislativo 29 aprile 1998 n. 124. L’articolo 2, comma 4, di tale decreto stabilisce chiaramente questa possibilità, con l’obiettivo di favorire una più equa redistribuzione degli oneri tra gli assistiti non esenti e di promuovere un uso appropriato dei diversi regimi di erogazione delle prestazioni.

In virtù di questa potestà, la Regione Emilia-Romagna ha dato attuazione a tali disposizioni attraverso delibere specifiche, tra cui la n. 2009/1035 e la successiva DGR n. 389/2011, quest’ultima valida fino al 31 dicembre 2024. Inoltre, la DGR 1189/2024 ha introdotto nuove disposizioni regionali in materia di ticket di Pronto Soccorso, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025.

Per quanto concerne il riferimento del consigliere Ancisi a una presunta mancata risposta da parte dell’Azienda, l’Ausl precisa che, avendo presentato un’interrogazione al sindaco, l’Azienda stessa provvede a inviare una risposta scritta entro i termini previsti. L’Ausl conclude invitando ad attendere tutti i chiarimenti del caso prima di avanzare interpretazioni perentorie e rilasciare dichiarazioni pubbliche che potrebbero disorientare i cittadini.