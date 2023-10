’Tieni in forma il tuo cuore’. Oggi il check-up gratuito

Sarà in piazza Kennedy dalle 10 alle 18 la clinica mobile legata all’evento ‘Tieni in forma il tuo cuore’, che darà a tutti ravennati la possibilità di sottoporsi a screening gratuiti, dimostrazioni di rianimazione cardiopolmonare, e di ricevere consigli per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Tre i tipi di check-up gratuiti: la determinazione dell’assetto lipidico (tramite un semplice prelievo di una goccia di sangue capillare), la rilevazione dei principali parametri vitali, come pressione arteriosa e indice di massa corporea (Bmi) e lo screening della fibrillazione atriale asintomatica. Questi test permetteranno di calcolare il punteggio di rischio cardiovascolare e valutare la carta del rischio dell’utente attraverso un algoritmo. I cardiologi presenti forniranno la consulenza: i soggetti più a rischio saranno invitati a contattare il proprio medico di medicina generale e, in caso di riscontro di patologia, verrà garantita una visita presso la cardiologia di riferimento del territorio. In piazza anche consigli per una vita più sana, in primis l’abbandono delle sigarette: smettere di fumare riporta indietro le lancette del tempo: dopo un anno, il rischio di malattie cardiovascolari si dimezza.

f.d.