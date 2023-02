Tipolitografia Scaletta da 50 anni

La tipolitografia Scaletta di Ravenna festeggia quest’anno il cinquantesimo anniversario di fondazione. Matteo Servili è oggi a capo dell’impresa di famiglia: "Cinquant’anni anni di attività sono un importante traguardo per la nostra azienda che, nel 1973, grazie all’impegno dei tre soci fondatori, Antonio Tognini, Vincenzo Servili e Giulio Valmori, nasceva in una piccola strada nel centro storico della nostra città, appunto via Scaletta. Erano gli anni in cui il mondo della stampa viveva tra i caratteri in piombo e le rumorose macchine da stampa tipografiche, in un insieme di passione, forza di volontà e fantasia che, negli anni a seguire, portarono all’evoluzione di un settore sempre più tecnologico e affascinante, caratterizzato da nuovi processi di lavoro, automatismi e nuove figure professionali". Ad oggi, TipoLitografia Scaletta srl è un’azienda che opera a tutto tondo nei settori della progettazione grafica e della stampa, allargando la sua produzione su diversi fronti e rispondendo a quelle che sono le esigenze di mercato nel settore della comunicazione stampata: "Il continuo spirito di creatività e la ricerca tecnologica, curata negli investimenti – ha proseguito Matteo Servili – sono i due grandi motori che ci permettono ogni giorno di rinnovare la nostra professione, senza mai tralasciare il passato, l’esempio dei nostri predecessori, dalle lavorazioni tipografiche, alla stampa offset, fino ai più innovativi sistemi di produzione digitale. Una combinazione di soluzioni e risultati che si sono concretizzati strada facendo".

Entrare alla Scaletta è un po’ come sentirsi a casa: "‘Benvenuti in tipografia’ è forse un’espressione insolita, ma può esprimere al meglio la costruzione di un rapporto tecnico-commerciale con il nostro cliente. È questo lo spirito e l’entusiasmo con cui abbiamo sempre voluto essere al servizio di chi ci ha scelto e sostenuto, nel percorso della nostra attività". Poi c’è da fare i conti con la storia: "Il 2023 – ha aggiunto Matteo Servili – segna un grande percorso di tempo e di lavoro, fatto di trasformazioni, sacrifici, periodi più o meno critici, e di tante soddisfazioni, ma vuole essere solo un giro di boa, per continuare nell’impegno quotidiano nel raggiungimento di altri risultati. Sono nate molte collaborazioni esterne al nucleo aziendale, nuovi partner su tutto il territorio regionale e oltre. Rapporti che hanno allargato capacità e prospettive dell’azienda, soluzioni di lavoro complementari al nostro, ampliando l’offerta dei prodotti stampati". La fantasia e le idee, l’estetica e le regole di composizione, il colore, l’eleganza e il profumo della carta e degli inchiostri, i nuovi spazi di comunicazione, il packaging sono il punto di partenza per tracciare la costruzione di nuovi stampati e dare forma a nuovo lavoro, sempre con il fine di ottenere un prodotto stampato distinguibile.

L’ampia sede di via Luigi Galvani, si estende per oltre 800 metri quadrati nella zona industriale di Ravenna, ed è il risultato di impegno e continuità, fortemente voluto da Vincenzo Servili, che ha guidato in prima linea ‘la sua tipografia’ dal 1973 fino al 2011. A seguire, è stato il figlio Matteo, che da oltre vent’anni era a fianco del padre, a portare avanti la conduzione della società, col supporto della famiglia e dei preziosi collaboratori che, da sempre, hanno interpretato lo spirito e gli obiettivi dell’azienda.