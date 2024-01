’Tippy Toe English’, cinque incontri in Biblioteca. Imparare l’inglese per bimbi dai 6 mesi a 3 anni

Inizia oggi nella Biblioteca comunale di Russi, in via Godo Vecchia 10, il progetto ’Tippy Toe English’. Realizzato in collaborazione con la scuola di lingue Dream on language school, è rivolto ai bambini dai 6 mesi ai 3 anni di età per stimolarli nell’apprendimento dell’inglese. Sono previsti 5 incontri con piccoli gruppi (fino a 7 partecipanti ciascuno) alla presenza di un genitore o accompagnatore. Ogni lezione dura 45 minuti. Si parte oggi con il gruppo 1 (6 mesi-1 anno e mezzo) dalle 15 alle 15.45 e il gruppo 2 (1 anno e 7 mesi-3 anni) dalle 16 alle 16.45. Gli incontri successivi si terranno con gli stessi orari per altri quattro sabati: il 20 gennaio, il 27 gennaio, il 3 febbraio e il 10 febbraio.

La partecipazione è gratuita ma è obbligatorio prenotare contattando la biblioteca chiamando 0544 587640 o scrivendo a biblioteca@comune.russi.ra.it.