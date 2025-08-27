Toffolo si racconta a Marina

La stagione di Peter Pan in 3D chiude stasera con Davide Toffolo, una delle figure centrali della musica italiana degli ultimi trent’anni. Voce e autore dei Tre Allegri Ragazzi Morti, padre di Tempesta Dischi, una delle più importanti case discografiche italiane, fumettista straordinario, Toffolo sarà infatti sarà il protagonista dell’ultimo appuntamento della stagione e della nuova collaborazione con Il maestro Francesco Pellegrini, chitarrista degli Zen Circus e cantautore in proprio.

Il format sarà infatti di nuovo quello del talk/showcase ovvero un divano, due chitarre e una storia da raccontare. Sul palco anche il direttore artistico della rassegna Luigi Bertaccini.

Nato a Pordenone nel 1965, Davide Toffolo si laurea in disegno anatomico all’Università di Bologna e frequenta il corso post diploma di fumetto Zio Feininger di Andrea Pazienza e Lorenzo Mattotti. In seguito pubblica graphic novel, disegna e dirige cartoni animati e unisce spesso musica e disegno.

Nel 1994 nasce la band I Tre Allegri Ragazzi Morti con cui Toffolo pubblica nove album in studio. Da ricordare anche come nel 2021 Toffolo prende parte, accompagnando gli Extraliscio nel brano Bianca luce nera, alla 71esima edizione del Festival di Sanremo.

Quella sulla spiaggia 36 del Peter Pan si prospetta quindi come una serata unica per incontrare un personaggio davvero speciale attraverso grandi canzoni e racconti straordinari.

Alle 20 La Radio in Spiaggia; alle 21.45 Davide Toffolo talk/showcase con Maestro Pellegrini.

Come sempre l’ingresso è gratuito; Peter Pan in viale delle Nazioni 36, a Marina di Ravenna.