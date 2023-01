Togliamo i cassonetti, puntiamo sulla raccolta integrale porta a porta

La raccolta differenziata può funzionare benissimo con la collaborazione dei cittadini utenti che dovrebbero poter vedere in bolletta il frutto del loro corretto, o meno, comportamento. Meglio differenzio i rifiuti e meno pago per il servizio. Oggi paghiamo la tassa sui rifiuti in base alle superfici dei locali utilizzati ed in relazione agli indici di raccolta differenziata generali della zona di residenza, mi pare. Serve una bolletta puntuale relativa al comportamento di ogni singola utenza, come avviene con gli altri servizi pubblici. Serve però anche un sistema di raccolta organizzato in modo congruo. Finché esisteranno contenitori stradali tanti incivili si sentiranno autorizzati a depositare nei loro dintorni materiale quanto mai vario, o persino ad introdurre rifiuti vari dentro gli stessi cassonetti per la raccolta differenziata lasciati per strada.

Che fine fanno la carta o la plastica, il vetro o le ramaglie più o meno inquinate da rifiuti vari introdotti nei relativi cassonetti? Viene differenziato o va tutto in discarica come rifiuto indifferenziato? Ci sono dati al riguardo in possesso di Hera? Mi pare quindi che la soluzione migliore sia togliere dalle strade qualsiasi tipo di cassonetto per i rifiuti, differenziati o meno che siano, passando ad un sistema integrale di raccolta porta a porta per tutte le tipologie di rifiuti, dentro piccoli contenitori adatti alle varie situazioni, sempre riconducibili alle singole utenze, da esporre in strada per il minor tempo possibile prima del passaggio del mezzo di raccolta. Per chi avesse difficoltà a rispettare il prescritto calendario di raccolta porta a porta, sono a disposizione le stazioni ecologiche sul territorio, i cui orari di apertura si potranno forse ampliare secondo necessità, a costi credo molto inferiori rispetto ai sofisticati e costosi cassonetti ad apertura elettronica controllata mediante tessera personale del singolo utente che qua e là si vedono minacciosamente spuntare sul territorio.

La tecnologia presenta molti vantaggi ma presenta anche il difetto dei costi e della manutenzione. Finché avremo cassonetti sparsi sul territorio avremo incivili che lasceranno rifiuti a terra nei pressi, le multe potranno colpire qualcuno qua e là ma non potranno risolvere il problema, se non in presenza di sistemi di sorveglianza continua ed integrale, a loro volta fonte di ulteriori costi. Togliere i cassonetti e non metterne altri ben più costosi e complicati, forse invece si.

Lidiano Cassani