Silenzio, leggerezza, doppio, un senso di inquietudine: la maschera rappresenta tutto ciò che mostriamo, ma al tempo stesso cela ciò che agli altri non vogliamo raccontare di noi. "Togliamoci la maschera. Un viaggio da dietro le sbarre: lo sguardo, le speranze, le utopie dei detenuti" è un itinerario che dall’immagine fotografica conduce verso un mondo intimo e personale. Dalla foto alle parole e dalle parole di nuovo alle immagini, quelle scattate dai detenuti della Casa Circondariale di Port’Aurea di Ravenna che hanno partecipato al Laboratorio di fotografia tenuto dal fotoreporter Giampiero Corelli e dalla giornalista Barbara Gnisci. Da un corso di tecnica fotografica e di critica delle immagini hanno preso vita 10 scatti realizzati dagli stessi partecipanti e alcune riflessioni sulla fotografia, sul tema del doppio, della maschera e dell’esistenza dietro le sbarre. Il Progetto rientra in un bando rivolto al terzo settore per la realizzazione di Progetti da inserire nel programma delle azioni per l’umanizzazione delle pena e il miglioramento delle condizioni di vita delle persone che si trovano in area penale, organizzato dal Comune di Ravenna - Area Servizi alla Cittadinanza e alla Persona U.O.Partecipazione, Volontariato e Politiche di genere. I promoptori ringraziano il Comune di Ravenna, la Casa Circondariale e in la direttrice Carmela de Lorenzo, l’educatrice Daniela Bevilacqua , il personale della polizia penitenziaria e loro: Falco, Giuseppe, Salvatore, Said, Sasa, Ronnie e Walter i protagonisti di queste parole e immagini.