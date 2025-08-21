Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Cronaca"Togliete quei rifiuti dal cortile della scuola ‘Pasini’"
21 ago 2025
ANNAMARIA CORRADO
Cronaca
I sacchi di rifiuti potenzialmente pericolosi nel cortile della scuola elementare ‘Pasini’

Nel cortile della scuola elementare ‘Pasini’, in via Caorle 24 a Ravenna, da circa un anno giacciono decine di sacconi con diciture relative a rifiuti potenzialmente pericolosi. Non si tratta di macerie, ma di materiali presumibilmente derivanti dalla demolizione della sala mensa, i cui lavori di ricostruzione, che dovevano terminare a fine 2024, sono sospesi da diversi mesi.

A lanciare l’allarme è Gigliola Fellini, consigliera territoriale de La Pigna che in una nota aggiunge: "A poche settimane dalla riapertura delle scuole, la situazione appare intollerabile e rischiosa: non solo per la presenza di rifiuti abbandonati in un’area frequentata da bambini, ma anche per lo stato di degrado in cui versa l’area di cantiere, invasa da erbacce e rifiuti di vario genere".

La Pigna chiede, dunque, con urgenza all’Amministrazione comunale di disporre l’immediata rimozione dei sacchi dal cortile della scuola elementare ‘Pasini’ e di procedere, qualora se ne confermi la pericolosità, alla bonifica integrale dell’area, mettendo in sicurezza l’intero cortile scolastico. "È inaccettabile – si legge ancora nel comunicato stampa – che, a pochi giorni dall’avvio delle lezioni, le famiglie debbano ancora assistere a simili scene di abbandono e incuria. La salute e la sicurezza dei bambini devono venire prima di tutto".

Nella nota firmata dalla consigliera territoriale Fellini si specifica che "la Pigna si farà carico di sollecitare le autorità competenti e vigilerà affinché la vicenda non venga ancora una volta insabbiata dal silenzio dell’Amministrazione comunale".

DegradoRifiuti