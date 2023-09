Tolti due sensi unici alternati in vallata

Torna la circolazione a doppio senso in due punti oggetto di cantieri della Provincia nelle vallate del fiume Senio e del fiume Lamone. Il primo cantiere riguarda la messa in sicurezza del ponte della Chiusa a servizio della provinciale 306R Riolese nel comune di Riolo Terme, il secondo riguarda il consolidamento statico e sismico del muro di sostegno lungo la provinciale 302R Brisighellese in prossimità della località Sant’Eufemia. Si tratta di due interventi in corso già prima dell’alluvione di maggio che, nonostante i danni e i rallentamenti, sono proseguiti durante l’estate. Nelle prossime due settimane è prevista l’eliminazione del senso unico alternato in altri due punti lungo la Casolana, all’altezza dei chilometri 4 (tra la via Emilia e Riolo Terme) e 12 (tra gli abitati di Isola e quello di Borgo Rivola).