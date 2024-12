Tolti i veli al mosaico in ricordo del professor. Almo Rossi

Un altro mosaico di artisti ravennati nel Borgo San Biagio. A conclusione del percorso musivo che porta dalla via Maggiore alla via Ghibuzza, sempre realizzato da artisti ravennati, è stata inaugurata un’opera delicata al professor Almo Rossi. Per l’occasione sono intervenuti Marcello Landi, presidente dell’associazione dei mosaicisti DisOrdine, che ha spiegato come il mosaico sia stato realizzato, con tecnica bizantina, su disegno dell’artista Stefano Babini, collaboratore di Hugo Pratt, da Marica Dall’Olmo e da Sofia Laghi. Carlo Lorenzo Corelli, della segreteria del Partito Socialista, ha ricordato la figura di Rossi, educatore, docente, impegnato nel volontariato sociale, dirigente scolastico e sindacalista dei lavoratori della scuola. Era presente anche l’assessore comunale alla cultura nonché vicesindaco, Fabio Sbaraglia.