Tonino3000 apre la stagione dell’Hana-Bi

Oggi primo live della stagione. Torna a vibrare la spiaggia dell’Hana-Bi di Marina di Ravenna che dà ufficialmente il via a un’estate fatta di musica, mare e buon cibo.

A rompere il ghiaccio, Tonino3000, nome d’arte del fondatore del collettivo Falafel Fazz Familia. Il suo cyberfolk adriatico nasce da una miscela psichedelica di beat digitali e brandelli di musica africana, remixati per diventare inni disperati e mantra incoraggianti. Figlio di un futuro che non si è mai realizzato, Tonino3000 porta in scena uno spettacolo tanto ruvido quanto visionario, armato solo di microfono, computer e una tastiera laser. L’Hana-Bi si trova in viale della Pace 452, a Marina di Ravenna. Il concerto inizierà alle 18.