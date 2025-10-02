Tonnellate di rifiuti anche pericolosi abbandonati: sequestrata un'area di 8mila mq

Faenza (Ravenna), 2 ottobre 2025 – I militari della Compagnia della Guardia di finanza di Faenza hanno sequestrato, per illeciti ambientali, un’area di 8mila metri quadrati dove sono stati rinvenuti circa 90 tonnellate di rifiuti, di cui 70 classificati come pericolosi.

Nel corso di un controllo finalizzato alla verifica della corretta destinazione di fondi erogati nell’ambito del Pnrr, le fiamme gialle hanno riscontrato delle anomalie inerenti i requisiti di una richiesta, avanzata dal titolare di un’impresa operante nel settore della florovivaistica, di circa 500mila euro per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

L’intervento del personale specializzato Arpae ha confermato la presenza diffusa di rifiuti pericolosi

Quanto accertato è stato pertanto segnalato al gestore dei servizi energetici per l’avvio delle procedure propedeutiche alla revoca del contributo, prevenendone quindi la sua erogazione. Nel corso delle attività ispettive eseguite presso il luogo che avrebbe dovuto ospitare l’impianto solare, sono stati peraltro rinvenuti anche materiali di natura potenzialmente pericolosa, la cui scoperta ha richiesto l’intervento del personale specializzato dell’Arpae – Area Prevenzione Ambientale Est di Ravenna il quale, a seguito del campionamento svolto, ha confermato la presenza diffusa di rifiuti pericolosi.

Per l’estensione dell’area, inoltre, si è reso necessario l’intervento delle Reparto aeronavale della Guardia di finanza di Rimini che, attraverso riprese aeree e rilievi fotografici, ha consentito di raccogliere elementi utili per le indagini. Gli illeciti ambientali rilevati, pertanto, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Ravenna, sottoponendo a sequestro le aree interessate dallo sversamento, ai fini dell’immediato smaltimento - a carico degli indagati - delle circa 90 tonnellate di rifiuti.