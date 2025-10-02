Il sindaco fischiato

Sergio Gioli
Il sindaco fischiato
Ravenna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manifestazione FlotillaRizzoli BolognaAssunto dopo incidenteGiunta MarcheGiro dell'EmiliaMigliori pizzerie
Acquista il giornale
CronacaTonnellate di rifiuti anche pericolosi abbandonati: sequestrata un'area di 8mila mq
2 ott 2025
LUIGI SCARDOVI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. Tonnellate di rifiuti anche pericolosi abbandonati: sequestrata un'area di 8mila mq

Tonnellate di rifiuti anche pericolosi abbandonati: sequestrata un'area di 8mila mq

L’azione della Guardia di finanza di Faenza per illeciti ambientali, a carico di un’impresa del settore della florovivaistica, in un luogo che avrebbe dovuto ospitare un impianto solare con 500mila euro di fondi Pnnr: erogazione bloccata

Le anomalie riscontrate riguardano i requisiti di una richiesta di circa 500mila euro di fondi Pnrr per la realizzazione di un impianto fotovoltaico

Le anomalie riscontrate riguardano i requisiti di una richiesta di circa 500mila euro di fondi Pnrr per la realizzazione di un impianto fotovoltaico

Per approfondire:

Faenza (Ravenna), 2 ottobre 2025 – I militari della Compagnia della Guardia di finanza di Faenza hanno sequestrato, per illeciti ambientali, un’area di 8mila metri quadrati dove sono stati rinvenuti circa 90 tonnellate di rifiuti, di cui 70 classificati come pericolosi.

Nel corso di un controllo finalizzato alla verifica della corretta destinazione di fondi erogati nell’ambito del Pnrr, le fiamme gialle hanno riscontrato delle anomalie inerenti i requisiti di una richiesta, avanzata dal titolare di un’impresa operante nel settore della florovivaistica, di circa 500mila euro per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

L’intervento del personale specializzato Arpae ha confermato la presenza diffusa di rifiuti pericolosi
L’intervento del personale specializzato Arpae ha confermato la presenza diffusa di rifiuti pericolosi

Quanto accertato è stato pertanto segnalato al gestore dei servizi energetici per l’avvio delle procedure propedeutiche alla revoca del contributo, prevenendone quindi la sua erogazione. Nel corso delle attività ispettive eseguite presso il luogo che avrebbe dovuto ospitare l’impianto solare, sono stati peraltro rinvenuti anche materiali di natura potenzialmente pericolosa, la cui scoperta ha richiesto l’intervento del personale specializzato dell’Arpae – Area Prevenzione Ambientale Est di Ravenna il quale, a seguito del campionamento svolto, ha confermato la presenza diffusa di rifiuti pericolosi.

Per l’estensione dell’area, inoltre, si è reso necessario l’intervento delle Reparto aeronavale della Guardia di finanza di Rimini che, attraverso riprese aeree e rilievi fotografici, ha consentito di raccogliere elementi utili per le indagini. Gli illeciti ambientali rilevati, pertanto, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Ravenna, sottoponendo a sequestro le aree interessate dallo sversamento, ai fini dell’immediato smaltimento - a carico degli indagati - delle circa 90 tonnellate di rifiuti.                                                                                                                                                    

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata