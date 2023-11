Torna a Cervia il Craf Gin Fest: appuntamento alle Officine del Sale

Dopo il successo estivo torna il Gin Fest a Cervia in edizione invernale. L’evento dedicato al Gin artigianale sarà di scena venerdì 1 dicembre alle Officine del Sale, a due passi dalla Torre San Michele dove quest’estate il Craft Gin Summer Fest ha richiamato oltre 500 partecipanti per una serata di festa, musica e degustazioni al top.

Come già in luglio l’evento è concentrato in una sola giornata, venerdì 1 dicembre dalle 16 fino a notte, e ospita una ventina di produttori artigianali provenienti da tutta Italia, all’interno delle Officine del Sale.

Durante l’evento ogni produttore ha a disposizione una propria postazione, dove far assaggiare i Gin puri o in abbinamento con toniche di prestigio, tenendo conto delle regole del bere consapevole. Un grande banco invece è allestito a cura dell’Enoteca Regionale dell’Emilia Romagna che porta in degustazione prodotti di aziende regionali, gin e vermut soprattutto, da assaggiare in formato cocktail anche con le bollicine.

Assaggi food di produttori locali, cibi certificati, shopping ai banchi, musica live con la band The Chargers Acustic Rock-PoP Duo, e intermezzi culturali, completano una giornata di degustazioni e conoscenza del prodotto. Si potrà accedere alla manifestazione con l’acquisto di un carnet al prezzo di 20 euro comprensivo di 3 coupon spendibili per la degustazione di 3 gin tonic, assaggi di gin ai banchi dei produttori e assaggi food.

Ad arricchire il programma anche due Masterclass che s’incaricheranno di raccontare e abbinare alcuni gin selezionati ad assaggi. La prima Masterclass ‘Gin e Crudités’ è prevista alle 19, la seconda ‘Gin e formaggi di Romagna’ alle 20.30 (10euro, prenotazione obbligatoria direttamente in cassa).