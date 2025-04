Torna a Faenza la Sagra del Pellegrino

Faenza si prepara ad accogliere la 19esima edizione della ’Sagra del Pellegrino al Sobborgo della Ganga’, un evento organizzato dal Rione Rosso che da oggi al 13 aprile animerà le vie rionali con un ricco programma dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio. La manifestazione, che affonda le radici nella figura del Beato Nevolone, patrono dei calzolai, celebra le antiche tradizioni del quartiere, un tempo cuore pulsante della lavorazione dei tessuti e dell’accoglienza dei pellegrini, è stata presentata alla presenza del vicesindaco Andrea Fabbri. "I Rioni sono una parte importante di Faenza – ha evidenziato Fabbri, aggiungendo, "come essi, siano diventati punti importanti dei quartieri dove si trovano. Si danno da fare tutto l’anno non solo per il mese del Niballo". L’edizione di quest’anno si arricchisce di nuovi appuntamenti, ampliando sia la parte culturale che quella enogastronomica. Sono già state organizzate due conferenze, il ciclo culturale culminerà nella giornata di domani, sabato, con un evento speciale che vedrà la partecipazione dell’influencer ’WikiPedro’, affiancato da due storici: Marco Gentile e Federico Canaccini.

Non mancheranno momenti di intrattenimento e convivialità grazie alla seconda edizione dell’evento ’Andirivieni per le vie del Rione’. Nelle serate di oggi e domani il quartiere si animerà con il market sociale eMarké, visite guidate ai luoghi simbolo del sobborgo della Ganga a cura di Proloco, laboratori di ceramica di Mondial Tornianti Gino Geminiani, Fototeca Open Air in collaborazione con Fototeca Manfrediana e degustazioni di vino itineranti con il coinvolgimento di oltre venti cantine del territorio. L’arte avrà un ruolo centrale grazie alla collaborazione con il Museo Internazionale delle Ceramiche, a un’installazione artistica curata dall’Associazione Fatti d’Arte e all’aperitivo faentino, con Ente Ceramica e Gin Tuono, che darà la possibilità di gustare cocktail tradizionali in bicchieri prodotti per l’occasione dai migliori ceramisti della città. Inoltre, gli appassionati di poesia potranno assistere a una tappa del ’Poetry Slam’, una gara di versi recitati dal vivo che nella serata di domani chiuderà il programma dell’Andirivieni. L’enogastronomia sarà uno dei pilastri della Sagra, con stand dedicati alla cucina tradizionale romagnola, dai cappelletti fatti a mano alle piadine preparate dai volontari del Rione Rosso. La festa culminerà domenica 13 aprile con il suggestivo corteo storico per le vie del Rione, accompagnato dalla benedizione presso la Chiesa del Suffragio e dalle esibizioni degli sbandieratori in piazza del Popolo e piazza Rampi. A chiudere la manifestazione sarà il pranzo sociale, un momento di condivisione durante il quale si renderà omaggio ai meriti rionali.

Gabriele Garavini