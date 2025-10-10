Torna a Faenza l’Ottobre Giapponese: gli eventi

Vestizioni di kimono, ceramiche e memoria: Faenza diventa capitale della Bellezza Giapponese. Nel fine settimana prende il via la 23esima edizione dell’Ottobre Giapponese che porta nella città manfreda e a Ravenna l’arte e la tradizione del Sol Levante, con un programma che ruota attorno alla ’Bellezza tradizionale giapponese’ e al tema ’Per non dimenticare, per un mondo di pace, bellezza e armonia"’ L’evento principale prenderà il via domani, sabato 11, a Faenza, con una doppia inaugurazione: alle 18, alla Galleria della Molinella, si aprirà la mostra ‘Bellezza tradizionale giapponese parte 2’ (visitabile fino al 19 ottobre), che espone i preziosi Kimono uchikake della manifattura Kowa di Kyoto (broccati di lusso con motivi di Monte Fuji, gru e pavoni) e per la prima volta in Italia le Ceramiche di Echizen, una delle ‘Sei antiche fornaci’ giapponesi. Alle 19, il Museo Zauli ospiterà l’inaugurazione dell’installazione di mosaico contemporaneo ‘Natura artificiale’ di Takako Hirai, visitabile fino al 5 novembre. Tra le autorità il console generale del Giappone, Toshiaki Kobayashi. Il giorno successivo, domenica 12, la Galleria della Molinella offrirà un evento unico con le sessioni della vestizione dei kimono Kowa di Kyoto, aperte gratuitamente al pubblico sia la mattina, dalle 10 alle 12, sia nel pomeriggio, dalle 16 alle 18 (posti limitati e su prenotazione attraverso la piattaforma eventbrite.

Una parte significativa del calendario faentino è dedicata alla memoria degli 80 anni dalle atomiche del 1945: giovedì 16 ottobre il Cinema Sarti proietterà il cortometraggio Pikadon, seguito dal classico Godzilla (Gojira, 1952). Domenica 19, alle 11 al Mic, il momento ’Poesie contro la guerra dal Giappone’, un concerto di musiche giapponesi contemporanee.

Il programma prevede anche appuntamenti a Ravenna, come la presentazione di un light novel e il ’Giappone ludico’ (15 ottobre) per i bambini alla Casa Vignuzzi, oltre alle proiezioni al Teatro Rasi (Rapsodia in agosto, L’arpa birmana, Akira) e l’incontro ’L’età della pioggia nera’ al Planetario (31 ottobre), dove si terrà anche la Cerimonia del tè - chanoyu sotto le stelle (6 novembre).

L’Ottobre Giapponese si concluderà a Faenza, venerdì 21 novembre, all’Aula Magna ISIA, con l’incontro ’Il Giappone tra architettura e design’. Il programma completo all’indirizzo internet www.ottobregiapponese.it.