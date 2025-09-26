Torna a Ravenna l’International Street Food: da oggi a domenica la città si prepara ad accogliere la seconda edizione di una delle manifestazioni più attese dagli amanti del buon cibo. L’evento, organizzato dall’Associazione Italiana Ristoratori di Strada (A.I.R.S.), si svolgerà nella suggestiva cornice della Darsena di Città, dalle ore 18 fino a mezzanotte, trasformando l’area in un grande palcoscenico del gusto.

L’A.I.R.S., associazione di categoria dedicata allo street food, rappresenta i diritti e le esigenze degli operatori di un settore in continua crescita. Dal 2024 l’associazione opera all’interno del sistema Confartigianato, e proprio da questa collaborazione è nata l’opportunità di portare a Ravenna l’International Street Food, la più importante manifestazione del genere in Italia.

Protagonisti assoluti saranno i ristoratori itineranti e gli chef che, con passione e creatività, offriranno specialità italiane e internazionali. Dallo gnocco fritto allo smash burger, dagli arrosticini abruzzesi alla cucina messicana e argentina, passando per pulled pork, bombette di Petriglia, pizza fritta, fritto bavarese, paella e tante altre prelibatezze: un viaggio tra sapori autentici e atmosfere conviviali.

Non mancheranno i birrifici artigianali, italiani ed europei, insieme a proposte provenienti dagli Stati Uniti, dalla Germania e dalla Repubblica Ceca, con un’attenzione speciale alle eccellenze del territorio. Un evento promosso da Confartigianato della provincia di Ravenna in collaborazione con AIRS - Associazione Italiana Ristoratori di Strada, che celebra la qualità, l’eccellenza e la tradizione del cibo da strada.