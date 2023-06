Torna a Torino il volontario ferito

Raggiungerà presto Torino il volontario che nel pomeriggio del 2 giugno è rimasto ustionato in corso Saffi, mentre riforniva di carburante uno dei mezzi del suo nucleo di soccorritori, il gruppo Anti-incendi Boschivi del Piemonte. Il 25enne torinese, ustionato a braccia e gambe, fu inizialmente portato al Pronto soccorso di Faenza, ma da lì si decise per il suo ricovero al Centro grandi ustionati di Cesena: dopo alcuni giorni di cure è ora pronto per essere trasferito in un ospedale della sua città. Il suo è l’infortunio più serio tra quelli di cui sono stati vittima i volontari arrivati in Romagna per liberare le città dal fango.

f.d.