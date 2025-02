Torna anche il torneo ‘Tennis Bianco & Legno’

Cervia e Milano Marittima continuano a puntare sullo sport. Dopo l’annuncio dei giorni scorsi sul ritorno di Christian Vieri con la Bobo Summer Cup Padel nelle spiagge cervesi, si pensa ancora in grande dopo il momento delicato delle scorse settimane per quanto riguarda il rilancio e la sicurezza della località. A poche settimane dall’inizio della stagione turistica, e in attesa delle ordinanze su ordine pubblico, sicurezza e decoro, si guarda oltre. E, in particolare, al rilancio di Cervia e Milano Marittima unendo sport e tradizioni. A essere fiducioso sulle scelte fatte dall’Amministrazione comunale è il presidente Federeventi Ascom Cervia, Mattia Benzi, che spiega: "Ci tengo a ringraziare l’Amministrazione comunale e gli organizzatori per l’impegno profuso, in termini economici e umani, nell’organizzazione di questi grandi eventi e, ancora di più, per il ritorno a luglio della Bobo Summer Cup Padel che rappresenta un momento importante anche dal punto di vista benefico. La nostra tradizione è fortemente legala al tennis, con impianti di altissimo livello e il torneo ‘Tennis Bianco & Legno’ che ci darà ancora grandissime soddisfazioni. È un bel messaggio quello di ospitare nella nostra città eventi sportivi di carattere nazionale e internazionale in grado di catturare il tipo di turismo che più ci appartiene".

La Bobo Summer Cup Padel segna il grande ritorno di un evento che ebbe molto successo qualche anno fa con l’icona del calcio italiano e leggenda del calcio mondiale Christian Vieri che, insieme agli amici ex calciatori, sfida i fan in partite piene di emozioni, divertimento e condivisione di valori. A Milano Marittima, ma non solo, torna a splendere la grande tradizione del tennis con ‘Bianco & Legno’, il torneo-esibizione di tennis vintage che si gioca rigorosamente in completo bianco con le vecchie racchette di legno e in terra rossa. L’evento si svolge dal 21 al 24 agosto contemporaneamente in tutti i circoli: C. T. Lungomare Tennis, C. T. Ten Pinarella, C. T. Mare Pineta, C. T. Polisportiva 2000, C. T. Cervia-Milano Marittima. "È importante, infatti – prosegue Mattia Benzi –, non identificare la località come luogo di villeggiatura legata esclusivamente al meteo favorevole o alle condizioni di mercato. È, invece, fondamentale creare attività legate a sport, benessere, musica e cultura, che catturino l’interesse dei turisti durante tutto l’arco della stagione. Eventi di qualità, come quelli che ci attendono nei prossimi mesi, sono ormai un elemento imprescindibile nella nostra offerta turistica sui quali continuare ad investire e per i quali è indispensabile l’impegno di tutti".

