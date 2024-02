Torna ’Cantine in città’

Saranno presenti vini da tutta Italia, per la precisione 150 etichette di 40 diverse cantine, alla seconda edizione di ‘Cantine in città’, in programma sabato 2 marzo dalle 12 alle 19 all’Almagià di Ravenna. Una vera e propria fiera dei vini che l’anno scorso ha fatto registrare circa 500 presenze, fra curiosi e operatori del settore, e che conta quest’anno di migliorare ulteriormente. Questo è il motivo per cui i promotori, appassionati di vino, hanno deciso di fondare l’associazione ‘Ricreazioni’, che di fatto firma la nuova edizione, confermando la formula apprezzata lo scorso anno. Ci sono però delle novità che meritano di essere segnalate. "La prima – spiega Andrea Rondinelli, presidente dell’associazione ‘Ricreazioni’ – è che siamo passati dalle 30 cantine dell’anno scorso alle 40 di questa edizione, quindi sono aumentati anche i vini presenti in fiera. L’assaggio sarà libero, chiaramente con il biglietto d’ingresso. Insieme al biglietto, ciascuno riceverà un buono da 5 euro per comprare il vino. Il bello della nostra manifestazione è il contatto diretto con i produttori che spiegano il loro lavoro, fanno assaggiare i loro prodotti, in modo da garantire, se lo si desidera, un acquisto consapevole". La seconda novità riguarda la tipologia delle cantine. "Quest’anno abbiamo rinnovato il 50% delle cantine – aggiunge Matteo Bergamaschi dell’associazione –. Una scelta non casuale. Visto che proponiamo uno sguardo sull’universo enologico, l’obiettivo è di proporre ogni volta una diversa angolatura per incuriosire il pubblico e proporre sempre qualcosa di nuovo".

Saranno presenti vini da tutta Italia ma con una forte rappresentanza del territorio romagnolo. Le cantine partecipanti sono in gran parte realtà indipendenti, che hanno numeri contenuti in fatto di produzione e che – relativamente alle cantine da fuori regione – difficilmente il pubblico può trovare nei locali della città. L’idea è infatti quella di far scoprire agli appassionati nuove realtà oltre che di fare incontrare vignaioli e imprenditori locali per dare la possibilità di incontri e scambi di esperienze. La terza novità è in realtà una sorpresa, l’Ugolino: un oggetto, da scoprire solo della fiera, che ciascun partecipante riceverà compreso nel prezzo d’ingresso e che varrà come buono acquisto. Per accompagnare a un buon bicchiere di fino cibo gustoso, saranno presenti in fiera due banchi di street food: la piadineria Gli Azdori e lo chef Paride Cellarosi del ristorante Radici – Cucina e Cantina.

Roberta Bezzi