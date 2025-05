Torna dalla moglie senza permesso: arrestato

La moglie, residente a Cervia, qualche mese fa lo aveva denunciato per maltrattamenti. E così sull’uomo - un lavoratore saltuario di origine tunisina di 41 anni - era scattata una misura cautelare che comprendeva il divieto di avvicinamento a lei con obbligo di firma alla polizia giudiziaria. Ma nella notte tra venerdì e ieri, l’uomo, su segnalazione del padre della donna, è stato trovato sotto casa di lei dai carabinieri e arrestato per violazione del provvedimento del tribunale (articolo 387bis del codice penale). Quindi, come come disposto dal pm di turno Francesco Coco, è stato collocato in misura precautelare in una cella di sicurezza dell’Arma in attesa di essere accompagnato in tribunale a Ravenna.

Nella tarda mattinata di ieri davanti al giudice Cristiano Coiro e al viceprocuratore onorario Adolfo Fabiani, il 41enne, difeso dall’avvocato Massimo Martini, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Per lui è poi arrivata la convalida dell’arresto con obbligo di dimora sul territorio comunale di Cesenatico, dove ora vive, e con il divieto di uscire di casa tra le 22 e le 6 in attesa del processo (la procura sul punto aveva invece chiesto la custodia cautelare in carcere).

Secondo l’accusa, l’uomo, dopo avere alzato qualche bicchiere di troppo, si era presentato sotto casa della donna per un confronto forse dettato da questioni personali. Davanti al giudice la difesa ha messo in evidenza il fatto che non sono mai state aperte le pratiche di separazione: quindi la relazione tra i due non è di fatto mai terminata. E comunque a chiamare la forze dell’ordine, era stato il padre di lei e non la donna.

In quanto alla denuncia per maltrattamenti, risale alla fine dell’anno scorso. La donna si era rivolta alla forze dell’ordine dopo uno specifico episodio lamentando poi in denuncia altri maltrattamenti subiti a suo dire nel contesto di tensioni domestiche sfociate anche in percosse. Su questo fronte, alla chiusura delle indagini con un giudizio immediato, era seguita la richiesta della difesa per un rito alternativo (che, in caso di condanna, prevede lo sconto di un terzo della pena).

A suo tempo il 41enne aveva rifiutato la possibilità di farsi applicare il braccialetto elettronico optando per l’obbligo di firma a Cervia. Ora però non può muoversi da Cesenatico: una discrasia per la quale il giudice ieri ha trasmesso gli atti al gip per potere così arrivare a una soluzione praticabile.

a.col.