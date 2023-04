Torna ’Giocasport’ per 60 classi Parteciperanno 300 bambini

Saranno oltre 300 i bambini che parteciperanno alle due giornate di festa del Giocasport, organizzate dal Csi Faenza. L’iniziativa, iniziata nel 1985 dall’intuizione di un insegnante di educazione fisica scomparso da qualche anno, Daniele Gatti, torna dopo uno stop dovuto principalmente all’emergenza sanitaria. Coinvolti nel progetto saranno gli alunni di quarta e quinta delle scuole elementari di Faenza, Reda, Granarolo, Solarolo, Brisighella, Fognano e Marzeno, per un totale di ben 60 classi. ‘L’unione fa la forza!’ è il titolo di questa edizione, che tornerà nel corso di due mattinate in piazza del Popolo, il 19 e il 24 maggio. La formula prevede la sinergia di 18 realtà sportive, per creare un dialogo tra gli educatori che insegnano ai i bambini con momenti di scambio di conoscenze, idee ed esperienze nei momenti di formazione.

Il progetto è partito già sul finire dello scorso anno con alcuni momenti di formazione tenuti da Giacomo Abate, formatore nazionale Csi, e da Salvatore Avanzato, direttore tecnico della nazionale Fijlkam. Durante i mesi di preparazione gli istruttori delle realtà sportive hanno incontrato gli alunni, illustrando sia le basi che le specifiche delle diverse discipline senza dimenticare il benessere, il divertimento e l’educazione. Alcune realtà sportive come nuoto, ginnastica artistica e ritmica, golf, hanno poi messo a disposizione i loro impianti per far provare ‘sul campo’ le sensazioni che provano gli atleti. Ad affiancare l’iniziativa ci sarà un concorso di disegno.

L’iniziativa è stata presentata ieri dalle società sportive, Giovanni Conti del Csi Faenza e Francesco di Stefano e l’assessora allo Sport Martina Laghi. Le loro composizioni dei bambini hanno tappezzato alcuni pannelli esposti nel centro commerciale La Filanda e sabato 15 aprile si procederà alle premiazioni. Le società sportive che hanno aderito sono 18: associazione sportiva disabili Faenza, Atletica 85 Faenza, New Faenza Baseball, Calcio Usd Virtus Faenza, Calcio Asd Borgo Tuliero, Dance Studio, Frustatori Cassani, Ginnastica ritmica Diamante Torelli, Ginnastica artistica & ritmica, Giocalosportsenzafrontiere, Golf club Faenza, Faenza Lotta, Nuoto Club 2000 Faenza, Handball Faenza, Pallacanestro Raggisolaris Academy, Rugby Faenza, Scherma e Tennis