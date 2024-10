Torna GiovinBacco. Un brindisi al sangiovese tra food truck e mercatino

Il weekend dal 25 al 27 ottobre nel cuore di Ravenna torna GiovinBacco. Cinque piazze del centro storico ospiteranno la grande vetrina enologica della Romagna che, per l’organizzazione di Cooperdiem in collaborazione con Slow food Ravenna, celebra l’edizione numero 22. Venerdì 25 ottobre dalle 18 alle 23; sabato 26 e domenica 27 dalle 11 alle 23, la nostra città diventerà il palcoscenico ideale per gustare il buon vino, con centinaia di etichette, cibo di strada, punti di ristorazione, assaggi e incontri. Non mancherà la solidarietà. La quota destinata ai Lions del 50% del ricavato dalla vendita del vino donato dalle cantine aderenti nello stand in piazza del Popolo – gestito appunto dal Lions club Ravenna Bisanzio – sarà destinata ai cittadini colpiti dall’alluvione.

In piazza del Popolo e in piazza Garibaldi il pubblico potrà gustare i vini di Romagna. In piazza del Popolo, dove sarà allestita una postazione dell’Unità di strada Ravenna con il programma ‘Sicuramente insieme’, sarà presente anche una selezione di spumanti di Romagna metodo classico e un’ampia selezione di vini italiani e regionali della guida Slow wine. Gli stand per la degustazione del vino chiuderanno alle 23, ma sarà possibile continuare la consumazione dei tagliandi fino alla mezzanotte allo stand di piazza Garibaldi, dove i sommelier prolungheranno il servizio di mescita.

Fra le novità dell’edizione 2024, piazza XX Settembre accoglierà il mercatino dei produttori del territorio legati storicamente a GiovinBacco e i food truck del cibo di strada. Come detto, anche piazza Garibaldi sarà dedicata alle cantine di Romagna, con la conferma dello spazio dell’associazione Anima dei tre colli di Brisighella a cui si aggiunge il Tribunato di Romagna con una trentina di etichette premiate quest’anno. Accanto al vino, ecco gli stand degli artigiani Cna che propongono pasta fresca, piadina, pizza fritta e altre specialità. In piazza Kennedy saranno presenti sei punti di ristorazione. Anche il giardino Rasponi o delle Erbe dimenticate rimarrà aperto. L’ingresso a GiovinBacco è libero. Per gli assaggi di vino sono a disposizione carnet da 5 o 10 degustazioni (15 o 25 euro compreso il calice), che si acquistano online su giovinbacco.it e visitravenna.it o direttamente in piazza del Popolo, in piazza Garibaldi o allo Iat. Durante la manifestazione si terranno diversi incontri, laboratori, chiacchierate, fra piazzetta Paolo Serra, giardino Rasponi o delle Erbe dimenticate e il Mar. Questi i temi: la dolcezza del Tirolo in Romagna; la birra artigianale di Faenza incontra i formaggi di Brisighella; la mortadella e lo spumante della cantina Poggio della dogana; i biscotti di Ramina e il vino dolce di Romagna; l’ebrezza della bellezza, il gusto di bere con gli occhi ovvero il vino dipinto dai grandi artisti; il pesce sfilettato e le sarde in saor; rum e cioccolato.

GiovinBacco, in collaborazione con Confcommercio, Confesercenti e coi ristoranti del territorio, propone anche quest’anno ‘Il Piatto GiovinBacco’.