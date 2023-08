Torna ’Go to Barcolana’ La storica regata dei record da Marina verso Trieste

Una regata simbolo, la Barcolana, storica, col record mondiale di partecipanti tra campioni e appassionati: 2.689 nel 2018. Giunta alla 55esima edizione, si terrà dal 29 settembre al 7 ottobre ed è organizzata dalla Società Velica di Barcola e Grignano, che rinnova per il secondo anno la collaborazione con il Circolo Velico Ravennate e il Gruppo Hera. Squadra che vince non si cambia, così il 5 ottobre alle 16.30 prenderà il via da Marina di Ravenna la ‘Go to Barcolana da Ravenna’, vinta nel 2022 dal team Irina con il Farr 40 di Maurizio Guglielmo del RYC.

"Trieste è a 95 miglia nautiche (circa 176 km), la distanza di una regata media, quindi siamo un’ottima base di partenza per tutti gli armatori che vogliono partecipare alla competizione", commenta Matteo Plazzi, vicepresidente del Circolo Velico Ravennate. "È una regata di avvicinamento di cui siamo particolarmente orgogliosi – aggiunge Piero Zecchini direttore della Barcolana - perché conferma un’importante collaborazione con il CVR e celebra l’alto Adriatico come fucina di grandi velisti". L’obbiettivo è dare l’appoggio a chi viene dal basso e medio Adriatico per spezzare il tragitto verso Trieste in due tratte. In questo, il Circolo Velico trova la collaborazione di Assonautica, come ha spiegato Cesare Cervellati.

"Una regata che coinvolge equipaggi provenienti dalla costa adriatica diretti a Trieste – dice il presidente esecutivo del Gruppo Hera, Cristian Fabbri – unisce virtualmente i territori nei quali si trovano molti dei nostri 3,7 milioni di clienti. Vento significa energia, e noi da vent’anni lavoriamo per abbattere le emissioni climalteranti. Inoltre, i nostri investimenti nella depurazione servono a migliorare la qualità del mare Adriatico".

Nel 2022 furono 25 le barche partecipanti, l’obbiettivo è arrivare a una cinquantina nei prossimi anni. Vari gli aspetti sottolineati, da Donatello Mellina, della FIV, che ha ricordato i mille ragazzi che il CVR insieme all’Adriatico Wind Club ospitano nel week end. A Walter Cavallucci, membro del World Sailing, che ha richiamato la necessità di eventi collaterali che facciano conoscere le eccellenze del territorio. Il premio è stato realizzato dalla studentessa Yuyu Zhao dell’Accademia di Belle Arti, con cui la multiutility ha attivato importanti collaborazioni nell’ambito del proprio progetto SCART. Le iscrizioni si sono aperte ieri, venerdì 25 agosto.