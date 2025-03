Torna il Carnevale di San Lazzaro in Borgo che giunge alla 38esima edizione. L’evento si terrà domenica 6 aprile a Faenza, nella cornice del Borgo San Lazzaro.

La manifestazione, curata e diretta dal Comitato San Lazzaro in Borgo, si svolgerà lungo le vie del quartiere, trasformandolo in un palcoscenico di festa e allegria. Grazie alla collaborazione con le diverse realtà territoriali, tra cui gli Istituti Comprensivi di Faenza, il Circolo Anspi S. Maria Maddalena, il Rione Borgo Durbeco, i volontari di Cosmohelp, Avis, Protezione civile, il Centro Sociale Borgo, i commercianti e artigiani del quartiere, il circolo ’I Fiori’ e il Quartiere Borgo, l’evento promette un programma ricco di sorprese.

Si comincia alle 10 con il ritrovo presso il Ponte delle Grazie per ’Spassigeda de turiel’ nelle aree verdi del Borgo Durbeco fino alle ore 12 con la partecipazione delle Guardie Ecologiche Volontarie. Alle 10.30: Dal Ponte delle Grazie (lato corso Europa) partirà la ’Staffetta del Pellicano’, a cura del Gioca lo Sport insieme all’A.I.D.O., che curerà anche il ristoro e la premiazione. Dalle 14:30 inizio della sfilata in Corso Europa, con l’esibizione del gruppo sbandieratori e musici del Rione Borgo Durbecco under 15; Il gruppo mascherato di Skrijevo, proveniente dal Carnevale Internazionale di Rijeka e la partecipazione di numerosi gruppi mascherati e carri allegorici, tra cui il Comitato Boscarel di Verona, il Gruppo Morgana di Moglia, Biker Free Motor Biker Birrata di Faenza, Gruppo Biker Anime Ribelli di Forlì, il Gruppo Frustatori ’Cassani’ di Solarolo, le allieve della A.S.D. ’Diamante Torelli’ di Faenza e il Gruppo Taqsim di Faenza.

Tanti gli eventi collaterali: dalle 13:30 sul controviale di corso Europa, pittura e timbratura di cartoline omaggio con immagini del Borgo Durbecco, acquerellate da pittori in strada e visitatori, realizzata e guidata da Marinella Zaccherini e Luigino Soffiati. Durante la giornata esposizione di moto e scooter d’epoca a cura del Vintage Moto Scooter Club; ambulanti e giostre per bambini e in piazza Fra’ Sabba, stand gastronomico con il tortello di San Lazzaro gestito da Linea Verde.

Già a partire dalla giornata del sabato 5 aprile verranno organizzate diverse iniziative in diverse postazioni e negli stand gastronomici si potranno gustare i tortelli di San Lazzaro che, secondo la tradizione faentina, venivano portati ai malati di lebbra ricoverati nel lazzaretto di via Emilia Levante. Il 5 aprile a partire dalle 14:30, nei pressi del Parco Giuliano Bettoli ci sarà anche il ’Palio in bicicletta’, disfida delle 4 porte del Borgo Durbecco.