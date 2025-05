Torna il Centro estivo ’Credici’ per persone con disabilità

Si svolgerà dall’11 al 15 agosto presso il Seminario vescovile Pio XII di Faenza, in via degli Insorti, la nuova edizione del centro estivo Credici, una proposta rivolta a ragazzi e adulti con disabilità della città e del territorio. Attivo ininterrottamente dal 2014, il Credici nasce per offrire una settimana speciale di animazione, gioco e condivisione, valorizzando le diversità e promuovendo uno stile di servizio che sa trasformarsi in relazione autentica. L’iniziativa è aperta alla partecipazione di studenti di quarta e quinta superiore, universitari e lavoratori che desiderano donare parte della loro estate in un campo di servizio che lascia il segno. Durante la settimana, gli animatori vivono insieme ai ragazzi, condividono i pasti, le attività e i momenti di riflessione, creando legami profondi e duraturi. "È un’opportunità per mettersi al servizio degli altri e imparare ad accogliere le diversità", si legge nella presentazione dell’iniziativa. Per chi lo desidera, sarà possibile rimanere a dormire negli spazi del Seminario, vivendo così pienamente l’esperienza. Per gruppi parrocchiali o associazioni giovanili, il Credici può rappresentare un’occasione di campo estivo di servizio, con la possibilità di proseguire l’attività nei giorni successivi, fino a domenica 17 agosto, anche quando i ragazzi con disabilità saranno rientrati nelle rispettive famiglie. Il primo appuntamento informativo è fissato per lunedì 19 maggio alle 20.30, nell’atrio del Seminario (viale Stradone n. 30). Per informazioni, don Luca (333-4122749).