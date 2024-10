Torna il ’Circolo delle arti’

Al teatro Comunale di Russi (via Cavour) torna ’ll Circolo delle Arti’, ideato dall’attrice Elena Bucci. In programma, oggi e domani alle 20.45, due serate di ricordi, testimonianze raccontate con lettura, recitazione, fotografie e filmati.

"Come se fossimo di sera intorno ad un fuoco – dice Bucci – ascoltiamo il sussurro di fantasmi buoni intorno a noi e ci ritroviamo in palcoscenico, dove teatro, musica, danza, cinema e curiosità si incontrano per ricordare che tutte le vite, con le loro storie, meriterebbero di essere patrimonio di tutti. Per questa seconda edizione de ’il Circolo delle arti’ abbiamo scelto di focalizzare l’attenzione sul ritratto: sia di persone, ma anche di luoghi e paesaggi".

Questa sera verrà presentata una selezione delle riprese video delle interviste fatte in questi ultimi anni, accompagnate dai video di Stefano Bisulli, alternate dalla musica dal vivo di Christian Ravaglioli e da letture interpretate, oltre che da Bucci e Marco Sgrosso, da Nicola Bortolotti, Andrea De Luca, Agata Marchi, Francesca Pica, Daniela Piccari, Valerio Pietrovita e Giulia Torelli.

"I ritratti sono per lo più di gente comune – afferma Elena Bucci – ma personaggi nella memoria di una famiglia o di una comunità. E li raccontiamo con il pubblico sul palco come fossimo al caffè in teatro o in piazza e chiacchierassimo. Gli spettatori sono invitati a interagire con noi, facendo domande, ma anche proponendo loro stesso dei ritratti. Ritratti che possono raccontare loro stessi chiedere con un po’ di anticipo a noi di raccontarli".

Il progetto è stato realizzato con la collaborazione di Nicoletta Fabbri. Raffaele Bassetti cura il suono, Roberto Passuti invece le luci.

Ingresso gratuito. Info e prenotazioni 393-9535376 o www.lebellebandiere.it

Claudia Liverani