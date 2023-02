Torna il Cosmoprof dal 16 al 20 marzo, riduzioni e calendario

Confartigianato Benessere e Cosmoprof rinnovano le agevolazioni riservate agli imprenditori associati per l’edizione 2023 del più importante evento italiano dedicato al mondo dell’acconciatura e dell’estetica, a Bologna dal 16 al 20 marzo. Le imprese associate, tramite codici sconto che occorre richiedere a [email protected] potranno contare su importanti riduzioni sull’ingresso. Alcuni degli eventi di maggiore interesse per acconciatura ed estetica. Hair ring selected: per hairstylist, con i giovani selezionati da Confartigianato e Cosmoprof, il 20 marzo; World massage meeting: dal 17 e 20 marzo; Cosmo onstage con i ’guru’ di estetica e capello, 19 e 20 marzo; On hair, gli show dei team internazionali del mondo acconciatura 19-20 marzo.