Torna il divieto di girare in costume in centro

Entrano in vigore oggi fino al 31 ottobre le ordinanze sindacali su bevande alcoliche e decoro urbano. In merito alla regolamentazione della vendita e del consumo di bevande alcoliche e superalcoliche le disposizioni partono dal fatto che, nel territorio comunale sono state in passato segnalate gravi criticità derivanti dal consumo di alcol in aree pubbliche acquistate da pubblici esercizi, esercizi di vicinato e laboratori artigianali alimentari in orario serale e ciò ha alimentato la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini.

Da oggi, quindi, "è vietato consumare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ad esclusione della somministrazione e del consumo delle stesse effettuato all’interno dei locali autorizzati sede dei pubblici esercizi, attività commerciali e attività artigianali, oppure delle aree concesse o adibite a plateatico". Dalle 21 alle 22 è consentito il trasporto non professionale e la detenzione delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione solo nel caso in cui tali bevande siano conservate in appositi imballaggi chiusi e sigillati. Al di là di tali ipotesi, in generale, rimane vietato dalle ore 22 fino alle ore 06 del giorno successivo, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il trasporto non professionale e la detenzione delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Per i soggetti minori di anni 18, come previsto dalla normativa nazionale, il divieto vige per l’intera giornata. Vietata anche la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle 22 alle 6 del giorno successivo da parte di qualsiasi pubblico esercizio, attività commerciale o attività artigianale e con distributori automatici. Resta consentita la somministrazione o il consumo al banco o ai tavoli all’interno dei locali autorizzati sede dei pubblici esercizi, attività commerciali e attività artigianali. La vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, dalle 21 alle 22, deve avvenire in appositi imballaggi chiusi e sigillati con divieto di consumo sulla pubblica via, essendo esclusivamente finalizzata al consumo domestico. Per quanto riguarda i distributori automatici, la possibilità di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, dalle 21 alle 22, è subordinata alla presenza in loco di operatori addetti a tale imballaggio. In merito all’ordinanza sindacale sul decoro urbano, "considerata la vocazione turistica del territorio e che con sempre maggior frequenza si assiste a condotte di persone contrarie ai principi di educazione e buon costume, come l’abbandono per terra di carte, lattine, bottiglie, uso improprio degli spazi pubblici, schiamazzi, circolazione - soprattutto nel centro di Milano Marittima e nei centri delle località - in costume da bagno o a torso nudo, la partecipazione in gruppi ad addii al celibato o nubilato creando schiamazzi, indossando o maneggiando oggetti volgari e lesivi della pubblica decenza e della presenza di venditori abusivi che pongono in vendita prodotti come megafoni portatili l’ordinanza vieta, tra i vari comportamenti: la circolazione in costume da bagno e a torso nudo, effettuazione di mestieri girovaghi, accattonaggio, partecipazione ad addii al celibato o nubilato o altre occasioni di festeggiamento compiendo atti o tenendo comportamenti volgari o offensivi per la pubblica decenza e il pubblico decoro. Previste sanzioni fino a 500 euro.

Ilaria Bedeschi