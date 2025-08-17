Torna il Giro d’Italia d’Epoca . In bicicletta rievocando il passato

Attraverserà i comuni di Lugo, Cotignola, Castel Bolognese, Bagnara, Solarolo e Faenza vedendo uomini e donne, in sella a biciclette risalenti anche agli anni ’20 del Novecento, indossare costumi d’epoca per un vero spettacolo di colori e allegria, romanticamente declinati nell’estetica di un ciclismo d’altri tempi.

Stiamo parlando della decima tappa, del Giro d’Italia d’Epoca (Gide), in programma sabato 30 e domenica 31 agosto. Le tappe di questa edizione sono state presentate nel salone d’onore del Coni lo scorso fine gennaio, e per la 12esima volta l’associazione Girodellaromagna.net porterà nel territorio lughese il colorato evento che unisce sport, salute, cultura, gastronomia e promozione nel territorio lughese. Nell’ultimo fine settimana di agosto sono attesi a Lugo circa 150-180 ciclisti, provenienti da varie regioni italiane e da qualche Paese europeo.

Sabato 30 agosto l’evento - organizzato da Girodellaromagna.net e aperto a tutti, anche a chi non fosse in possesso di una bici d’epoca -, riporterà i cicloturisti a Comacchio, replicando l’edizione 2024 che valse a quella lughese il titolo di migliore tappa del Gide 2024. Quasi una ‘crociera su due ruote’, con pranzo alle antiche pescherie della città lagunare e cena di gala al Pavaglione. Domenica 31 la tappa ufficiale della ciclostorica partirà dal monumento dedicato a Baracca con tre percorsi di diverse lunghezze, che attraverseranno i comuni di Lugo, Cotignola, Castel Bolognese, Bagnara, Solarolo e Faenza.

"L’escursione del sabato a Comacchio - spiega Oscar Pirazzini, vicepresidente dell’associazione Girodellaromagna.net – riproporrà la felice esperienza dell’anno scorso. La domenica ci spingeremo al di fuori della Bassa Romagna e, come già accaduto in alcune precedenti occasioni, toccheremo la collina faentina, attraversando percorsi che si snodano in prossimità delle vie d’acqua e ammirando il bellissimo Mulino Scodellino, grazie anche alla collaborazione con il polo universitario di Tebano e alcune cantine di quel territorio, dove i cicloturisti si rifocilleranno. Puntiamo molto sull’enogastronomia, i prodotti locali e la nostra cucina. Oltre al nostro stand al Pavaglione, per tutto il fine settimana ci sarà una mostra mercato della bici d’epoca. La nostra associazione è nata 15 anni fa con un obiettivo preciso: sostenere la bicicletta come strumento particolarmente adeguato per la promozione turistica".

Luigi Scardovi