Torna il Mei, note indipendenti e grandi artisti

Torna il 4, 5 e 6 ottobre a Faenza il Mei, il Meeting delle Etichette Indipendenti, per tre giorni di concerti nelle principali piazze della città. La nuova edizione della manifestazione vedrà il cantautore Diodato ricevere il premio speciale Mei alla carriera, venerdì 4 ottobre sul palco centrale di piazza del Popolo di Faenza, dove si esibirà, e Vinicio Capossela che salirà sullo stesso palco sabato 5 ottobre. Si esibiranno, inoltre, i vincitori delle Targhe Mei 2024: Estra, Coca Puma e Lamante. Tra gli artisti annunciati i Bloom di Giusy Ferreri, Roy Paci & Aretuska, Enrico Brizzi & Band, Filippo Graziani, Estra, Coca Puma, Lamante, Carlo Marrale, Beatrice Antolini, Santa Balera, Bandabardo&Cisco, Graziano Romani, Fratelli & Margherita e altri ancora.

I tre giorni partiranno il 4 ottobre alle 15, nella Galleria Comunale d’Arte a Faenza con una masterclass aperta a cantanti, musicisti e studenti di musica d’Italia che, gratuitamente, desiderano imparare alcuni segreti e tecniche del liscio. In contemporanea, si terrà l’evento ‘Fire the stars’, a cui seguirà la Festa dei trent’anni dell’orchestra di Roberta Cappelletti, l’esibizione di Luana Babini e la consegna del Premio Arte Tamburini 2024; quest’ultimo, dedicato alla storica voce dell’orchestra Casadei, verrà consegnato a Luana Babini, Matilde Montanari e Veronica Castellucci, cantanti dei Santa Balera. Alle 18, nel palco di piazza del Popolo a Faenza, inizierà una ricca serata musicale con tanti ospiti, che si concluderà con l’esibizione dei Bloom, la band alternative rock di Giusy Ferreri, Max Zanotti, Roberta Raschellà e Alessandro Ducoli. Sabato 5 ottobre alle 14.30, nella galleria della Molinella, si terrà la premiazione della storica etichetta discografica Nun. Protagoniste, dalle 17, saranno le artiste di Onda Rosa Indipendente, il progetto a favore della valorizzazione delle donne nel mondo della musica; la serata si concluderà con l’esibizione del Supergruppo Rock 1974-2024.

In programma il 5 e 6 ottobre il ‘Forum del giornalismo musicale’, diretto da Enrico Deregibus, un evento che riunisce giornalisti e critici musicali. Domenica 6 ottobre, a partire dalle 9.30, si terrà invece un seminario sul tema ‘Le piattaforme musicali di oggi e quelle di sempre, gli spazi per la musica dal vivo’. La tre giorni del Mei è anticipata dalla finale nazionale della 14esima edizione di Onda Rosa Indipendente, che si terrà il 2 ottobre, nel piazzale Lucio Dalla di Bologna e che vedrà esibirsi le finaliste del contest; nel corso dell’evento verrà assegnato il premio musicale Ori tutto al femminile, volto a promuovere cantautrici contemporanee. Alle 18 si esibirà la Rocker Girls Band e, a seguire, si terrà un incontro sul tema della parità di genere nel mercato musicale. Inoltre, partecipando al Mei e contribuendo alle raccolte fondi lanciate dal Comune di Faenza, dall’associazione La Piccola Betlemme e dall’Artistation School of Arts di Faenza, si può aiutare concretamente la città di Faenza a risollevarsi, ancora una volta, dall’alluvione.

