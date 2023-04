Torna il Palio della Manesca Il 7 maggio la seconda edizione

A Brisighella la seconda edizione del Palio della Manesca.

"La Contea Brasichella et Vallis Hamoniae – si legge nella nota – ha come obbietivo di coniugare lo sport e la rievocazione storica del territorio della Val Lamone, ’Il Palio della Manesca di Brisighella’ è un evento che racchiude in sè mesi di allenamento ricerche storiche".

Continua la nota: "Con un ’Mastro Balistraio’ costruttore di balestre storiche di tipo ’manesco’, effettuiamo l’allenamento al tiro con particolare attenzione alla sicurezza, per fare avvicinare alla disciplina giovani e ragazze".

In questa seconda edizione il Palio sarà conteso tra balestrieri che rappresentano 4 dei castelli che agli inizi del XV secolo erano presenti nella Val Lamone: Castrum Brassichellae, Castrum Rontana, Castrum Calamelli e Castrum Sancti Cassiani.

Le gare si svolgeranno all’interno del Parco Caduti di Nassirya per consentire al pubblico una maggiore integrazione con le varie iniziative presenti nel Borgo in quella data, come la sagra del carciofo moretto.

"Si è scelto una data – specificano :, il 7 maggio, in quanto collocata in un periodo di alta “alta stagione” per una rievocazione storica in quanto permette di avere più ore di luce per le prove e consente una maggiore fruizione da parte del pubblico.

I tiri si svolgeranno dalle 10 alle 18,30 circa, seguiranno le premiazioni".

Saranno presenti, a scandire alcuni momenti della gara i “’Tamburi medioevali di Brisighella’.

Le gare si svolgeranno così: I balestrieri presenti saranno tramite sorteggio suddivisi in 4 squadre che rappresenteranno i 4 castelli della valle.

I balestrieri, da 12 a 16, in abbigliamento storico militare, (Gambeson, Bacinetto o Cappello di ferro) dotati ognuno di una faretra e una Balestra Manesca da un piede, si sfideranno in più prove. Alla fine si avrà il balestriere vincitore della gara e con i punteggi delle squadre assegnate ai vari ’Castrum’ si decreterà il miglior castello della Val Lamone per il 2023.