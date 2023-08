Torna il porta a porta Via i cassonetti dei rifiuti

Cassonetti debordanti, rifiuti lasciati alla carlona più o meno vicino alle isole ecologiche, a dirla tutta in alcuni casi anche sufficientemente lontano. E ancora bidoni in mezzo alla strada e bidoncini del sistema porta a porta stracolmi, o in qualche caso svuotati ma abbandonati al loro destino in mezzo alla strada. Una situazione verificabile in numerose zone di Faenza, a cui si aggiungono mucchie di rifiuti ingombranti, montagnole di fango e altro ancora. Non è un periodo semplice in città per quanto riguarda lo smaltimento e il conferimento dell’immondizia. Faenza, già ferita gravemente dall’alluvione, si trova oggi a fare i conti anche con una situazione di stallo per il decoro urbano. Non a caso le parole utilizzate dall’assessore all’ambiente Luca Ortolani sono lapidarie: "La situazione è ancora fuori controllo. Il materiale continua a uscire dalle case, anche perché in questi mesi ci sono utenti che si sono trovati in grande difficoltà. Altri però hanno approfittato della situazione di emergenza e hanno conferito l’immondizia in maniera indiscriminata". Un cortocircuito civico che ha avuto per protagoniste in negativo "anche alcune aziende".

Per questo Palazzo Manfredi ed Hera hanno optato per la rimozione delle 32 isole ecologiche temporanee posizionate in via Bertoni, via Lesi, via Lapi e in Borgo con l’obiettivo di ritornare dal 16 agosto al sistema porta a porta. "I cittadini che hanno rifiuti ingombranti potranno prendere appuntamento per il ritiro. Bisogna cercare di tornare alla normalità quanto prima". Anche perchè il sistema è stato fortemente stressato dagli eventi degli ultimi mesi. "È stata la tempesta perfetta – ha evidenziato Ortolani –. Eravamo a metà del passaggio di attivazione del sistema porta a porta totale in città, e non avevamo ancora completato la rimozione dei cassonetti quando è arrivata l’alluvione. Poi è fallita una delle aziende appaltatrici e oggi i sistemi di raccolta attivi sono: il porta a porta, la raccolta con la tessera smeraldo in centro e le zone temporanee di raccolta massiva in cui la gente continua a esporre i bidoncini contemporaneamente all’utilizzo dei cassonetti". Da qui l’obiettivo di uniformare i sistemi e procedere con una raccolta controllata. Da considerare nel quadro anche le circostanze economiche: "L’attivazione della struttura commissariale e gli stanziamenti per coprire le spese di somma urgenza non sono stati tempestivi – ha sottolineato l’assessore all’ambiente faentino –. Per cui anche le ditte locali si sono trovate con milioni di euro di attività già svolte a cui stiamo facendo fronte con le nostre risorse". Utile in tal senso pensare che la Romagna Faentina ha sostenuto "17 milioni di spese in somma urgenza, 10 solo a Faenza. Sono cifre importanti per i nostri bilanci". Cifre che danno la dimensione del dramma che la città ha vissuto, assieme ai 4.000 nuclei familiari ancora senza casa.

Damiano Ventura