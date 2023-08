Torna il Summer village fra sport e musica

Dopo l’alluvione che ha colpito anche gli ex Salesiani di Faenza, la ripartenza del complesso gestito da Faventia Sales sarà battezzata dalla terza edizione dei ‘Salesiani Summer Village’. A differenza delle precedenti edizioni la kermesse si terrà in un unica giornata, mercoledì 30 agosto. "Un evento – ha spiegato il vicepresidente di Faventia Sales Mattia Cornazzani –, caratterizzato dallo sport per dire che c’è voglia di ricominciare e che Faventia Sales è pronta per ripartire". La varietà delle iniziative in programma quest’anno "è frutto di una partecipazione collettiva – ha proseguito Cornazzani –. Per la prima volta saranno infatti presenti i rioni con una piccola simulazione del Palio". Saranno inoltre presenti "realtà sportive, ci saranno bancarelle di artigianato, la scuola di musica animerà gli spazi e le realtà del territorio saranno presenti all’interno del complesso". Una festa che a partire dalle 18.30 vedrà i Salesiani animarsi con musica, spettacoli teatrali e ovviamente tante dimostrazioni di sport. Tra queste il Faventia Calcio, ma anche la Leopodistica che organizza una corsa non competitiva dal titolo ‘Luz’ di 5 e 10 km che dalle 20 passerà per le ‘strade del fango’ ovvero le vie più colpite dall’alluvione di maggio. "L’itinerario toccherà i punti più colpiti della città e i partecipanti saranno armati di un gadget luminoso – ha spiegato Leonardo Callini, referente della Leopodistica –. Attraverso la corsa vogliamo portare un segnale di ripartenza e un raggio di luce". Per la parte crossfit sarà allestito invece un angolo "con attrezzi e dimostrazioni dedicate ai bambini - ha sottolineato Simone Randi, titolare del Progetto Crossfit –. Prevale la parte ludica con schemi motori di base".

Oltre all’intrattenimento a cura della Scuola di Musica Sarti, Salesiani Summer Village sarà l’evento in cui riaprirà l’E-Bistrot, colpito dall’alluvione. La Fondazione Carimonte di Faenza parteciperà attivamente attraverso 2 team del proprio Contamination Lab, che allestiranno spazi espositivi. Sotto i portici poi saranno allestiti mercatini di oggetti e accessori fatti a mano. La mostra fotografica in programma è quella dedicata alle immagini dell’alluvione curata del Gruppo Fotografico Aula 21. I danni cagionati dall’alluvione ai Salesiani sono stati ingenti e non ancora del tutto quantificati, ma grazie a una specifica polizza assicurativa e al grande lavoro svolto all’interno nel corso di questi mesi anche le attività didattiche e universitarie riprenderanno regolarmente.