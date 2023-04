Torna in città il giurista e scrittore Paolo Cendon. Appuntamento mercoledì in sala Malva

Il giurista e scrittore Paolo Cendon torna a Cervia. L’associazione Festa, insieme al Comune e col finanziamento della Regione Emilia Romagna, sta conducendo il percorso partecipativo

‘La Casa dei talenti’ per costruire e impostare uno spazio di formazione collettiva rivolto a cittadini attenti alla propria comunità. Dopo Franco Arminio, Festa invita il secondo Maestro, il prof. Paolo Cendon, che resterà a Cervia mercoledì 19 e giovedì 20 aprile; è un giurista, uno scrittore e un saggista, collaboratore negli anni ‘70 e ‘80 di Franco Basaglia, è stato professore ordinario dell’Università di Trieste ed è il ‘padre’ della legge sulla figura dell’Amministratore di sostegno. In passato ha accompagnato Cervia nella realizzazione dello sportello per l’amministrazione di sostegno e nella formazione di cittadini volontari. Mercoledì alle 17:30, presso la sala Malva, si terrà un incontro con operatori e cittadini sulle nuove forme di tutela delle persone fragili; alle 21, nella biblioteca comunale ‘M. Goia’, è previsto un confronto, insieme alla giornalista Ilaria Bedeschi sui romanzi di Cendon. Giovedì alle 11, nella sala del consiglio comunale, incontro sull’ipotesi della nascita di un Centro studi sui diritti delle persone fragili. Ingresso gratuito.