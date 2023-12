Torna la camminata dei Babbi Natale

Torna anche quest’anno, ancora una volta l’8 dicembre, la Xmas Run, camminata non competitiva organizzata dalla Polisportiva Lugo 1982 e realizzata anche grazie al contributo del Comune nell’ambito del cartellone delle iniziative natalizie.

Pronti dunque ad ogni sorta di travestimento natalizio, così come prevede l’anima dell’iniziativa che unisce l’aspetto ludico e quello sociale, fornendo un pretesto per divertirsi insieme e ritrovarsi a pochi giorni dal Natale dando il via ai festeggiamenti. Si tratterà soprattutto di una passeggiata divertente fra amici, famiglie, bambini e nonni. Ma per ogni partecipante sarà spassoso indossare qualcosa che ricordi il periodo festivo e attraversare le vie della città.

L’allegra e colorata carovana prenderà il via alle 14.45 dal centro sportivo Enea Faccani, nel quartiere Stuoie, nei pressi del chiosco Maracanà. Percorrendo le vie di Lugo il gruppo dei partecipanti raggiungerà il parco delle lavandaie dove è prevista una breve sosta per una piccola merenda. Continuando poi il percorso, per un totale di poco meno di 6 km, il serpentone di famiglie e amici arriverà fino al quadriportico del Pavaglione. Dopo un veloce passaggio sotto l’albero di Natale cittadino l’arrivo in piazza Baracca della Xmas Run che darà il via ufficiale, intorno alle 17.30, allo spettacolo ‘Magie di Natale’, un innovativo e originale laser show nell’area del monumento a Francesco Baracca. E dopo lo spettacolo, rientro al punto di partenza con vin brulè per gli adulti e merenda per i bambini.

"Siamo felici – spiega Antonio Amadei, presidente di Lugo 1982 – che anche la Xmas Run, così come tanti altri appuntamenti promossi dalla nostra associazione, sia ormai considerata un evento tradizionale per tutta la città. Per noi è un momento di socializzazione e allegria nel quale vogliamo coinvolgere i lughesi, soprattutto al termine di questo 2023". La quota di partecipazione alla Xmas Run è di 5 euro, gratuita fino ai 14 anni, e al momento dell’iscrizione sarà possibile acquistare, fino a esaurimento delle scorte, il travestimento da Babbo Natale, anch’esso al costo di 5 euro. Per informazioni e iscrizioni: Lugo 1982, via Madonna delle Stuoie 1 nei giorni feriali dalle 17 alle 18.30; cell. 393.3676401 (Gianni) oppure 331.1341135 (Valeria – Lugo 1982).