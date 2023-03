Torna la discesa dei Fiumi Uniti Alla scoperta di valli e pinete

Anche quest’anno il tradizionale appuntamento con Lôm a mérz è stato l’occasione per presentare il programma 2023 di Trail Romagna. Si parte il 19 marzo da Aquae Sport Center con la Corsa della Bonifica e di Dante. Due gli itinerari aperti a tutti: uno di 10 km si snoda tra i capanni, e uno di 15 km e uno riservato ai runners nella pineta di Classe fino alla quercia di Dante che entra eccezionalmente nella riserva naturale della Foce del Bevano e attraversa la pineta Ramazzotti seguendo l’itinerario della tappa 21 del Cammino di Dante.

Per conoscere meglio il Borgo San Rocco ecco tre iniziative con Spasso in Ravenna, Ravenna Food, Ecologia di Comunità, Dis-Ordine, Slow Food e le Botteghe del Borgo: il 24 marzo con Giovanni Fanti e Giovanna Montevecchi il racconto si dipanerà tra le tracce di case, botteghe, luoghi storici tra Ottocento e Novecento con apertura straordinaria dell’ex macello; il 1° luglio con Paola Novara il tema sarà la storia delle acque che attraversavano il borgo, con apertura del Molino Lovatelli; infine, durante ItineRA, con Ravenna Food la prima cena itinerante. Ravenna Food e CheftoChef Emilia Romagna Cuochi saranno protagonisti dell’itinerario gastronomico Cibi in bici di lunedì di Pasquetta 10 aprile tra capanni, valli e pinete. Fiab condurrà i gruppi nei quattro punti gastronomici lungo un percorso di 45 chilometri. Il 16 aprile con Flumen aquaeductus si avvia la prima tappa dell’anniversario Teodoriciano del 2026 sul percorso Ravenna – Galeata. Tra gli altri appuntamenti quello in collaborazione con l’Associazione Italiana Guide Sopravvivenza, sono in programma due proposte di outdoor educational: il 23 aprile al Parco Teodorico, il 25 giugno nell’area verde di Lido Adriano. Il 21 maggio torna la celebre Discesa dei Fiumi Uniti che farà pagaiare in canoa, kayak o sup i partecipanti dalla Chiusa di San Marco (13 km) o dalla Chiusa Rasponi family (3 km) fino a Lido di Dante. Eventi fino ad agosto. Numero chiuso e con prenotazione obbligatoria. Per il Concerto Trekking di Ravenna Festival, biglietti su www.ravennafestival.org. Info.: www.trailromagna.eu.