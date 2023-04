Torna la festa degli Aquiloni Mancava dagli anni Ottanta

Il primo maggio tornerà a Villanova di Bagnacavallo la festa degli aquiloni, un appuntamento che, nella frazione, manca dagli anni ’80. L’ idea di farla tornare, per il divertimento di grandi e piccoli, è dell’Associazione ’Gente che posto!’ alla quale appartengono le iniziative e gli eventi che negli ultimi mesi hanno animato Villanova, dai murales realizzati su case e panchine, agli alberi ’vestiti’ con creazioni all’uncinetto in occasione dell’8 marzo, ai cancelli delle zone abbandonate abbelliti con fiori, realizzati sempre all’uncinetto. Ora è il turno della Festa degli aquiloni che darà modo ai partecipanti di costruire e di far volare le loro creazioni, assistiti da Andrea Casalboni e Fausto Focaccia, villanovesi appassionati ed esperti aquilonisti, famosi a livello internazionale per aver anticipato l’uso dei droni. Dopo aver imparato a costruirli e a farli volare sull’argine del fiume Lamone, hanno iniziato infatti a dotare gli aquiloni di apparecchiature fotografiche per riprendere immagini paesaggistiche, funzione oggi svolta dai droni. Da lì sono partite le collaborazioni con riviste di settore negli Stati Uniti, in Germania, in Belgio e tanti altri paesi. Alcune delle riproduzioni di antichi aquiloni realizzati da Casalboni sono state utilizzate nel film ‘Cantando dietro i paraventi’ di Ermanno Olmi e nella serie televisiva americana ‘The great’. "Da 30 anni ci occupiamo di foto aeree riprese per mezzo di aquiloni – precisa Focaccia –. Abbiamo tenuto diverse lezioni tecniche presso università ed enti. A gennaio siamo stati invitati dall’ Istituto Tecnico Aeronautico di Forlì per parlare dell’ impiego degli aquiloni in campo meteorologico. Lo Stato maggiore dell’ Aeronautica Militare ci ha invitato alla manifestazione che si terrà a giugno all’aeroporto di Pratica di Mare per il centenario della fondazione dell’ Aeronautica. Allestiremo uno stand dove saranno esposte le nostre repliche storiche di cervi volanti meteorologici". Intanto i bambini di Villanova sono stati invitati a conservare la carte delle loro uova di Pasqua per confezionare gli aquiloni più belli. La manifestazione si svolgerà presso il campo sportivo di Villanova. Nel vicino parco pubblico, si terrà la festa della solidarietà con tutte le associazioni del paese che allestiranno uno stand gastronomico.

Monia Savioli