Torna la Festa di San Michele dedicata al teatro

Nuovo percorso per la Festa di San Michele. Nei prossimi 3 anni l’argomento conduttore delle edizioni sarà ’Scene e scenari’, tema scelto anche come omaggio al 180° compleanno del Teatro Goldoni che proprio il 27 settembre del 1845, in pieno periodo di festa patronale, aprì i battenti. Il sipario sull’evento più atteso per la città di Bagnacavallo, si aprirà il 26 settembre per chiudersi dopo quattro giorni, lunedì 29. Il programma elaborato dall’amministrazione in collaborazione con le associazioni del territorio e con il supporto fondamentale di tanti volontari si snoderà fra mostre, incontri, concerti, spettacoli e gastronomia.

L’apertura ufficiale della manifestazione, venerdì 26 alle 18,30 si terrà, in linea con il tema scelto, al Goldoni, meta, durante la festa, di visite guidate. Quattro saranno le mostre principali che inaugureranno qualche giorno prima dell’avvio della festa curate dal Museo Civico delle Cappuccine, ancora chiuso per lavori, e dalla biblioteca. A partire, sabato 13 settembre alle 18, sarà ’Exodus’ della giovane artista italo-londinese Michela Tabaton-Osbourne, allestita nella chiesa del Suffragio. Si proseguirà poi con l’apertura della mostra principale dedicata a Mattia Moreni, organizzata presso l’ex convento di San Francesco, a partire dalle 18 di sabato 20 settembre dal titolo ’Dalla formazione a L’ultimo sussulto prima della grande mutazione’. L’esposizione rappresenta la prima tappa del percorso espositivo dedicato al grande pittore, che coinvolgerà nel tempo altre sedi museali del territorio.

Focalizzate sul tema prettamente teatrale saranno le altre due mostre ’Teatro, scenari di una parola’ e ’L’istante in scena’, allestite rispettivamente nell’atrio della Biblioteca e nella nuova manica restaurata dell’ex convento di San Francesco con ingresso da piazzetta Carducci, inaugurate giovedì 25 settembre alle 19.

La musica, altro elemento fondamentale della festa, risuonerà nelle piazze, nelle chiese e in tante corti private. Sul palco della piazza principale si esibiranno venerdì 26 Ensi e BigJoe, sabato 27 Andrea Amati con ’Attenti al gorilla’, un omaggio a De André, domenica 28 i Nashville & Backbones e lunedì 29 la chiusura della festa, l’orchestra Doremi con una serata dedicata agli Abba. Per i bambini e bambine sono previsti spettacoli al Giardino dei Semplici e al Teatro Goldoni, dove domenica 28 settembre alle 18 la compagnia TCP Tanti Cosi Progetti porterà in scena ’Storia della terra’, a cura di Accademia Perduta-Romagna Teatri.

Le strade del centro saranno costellate dai mercati tradizionali, dedicati ai prodotti tipici, dei creativi e dei prodotti equo solidali mentre l’ex convento di San Francesco ospiterà il Garage Sale. La proposta gastronomica centrata sulle osterie sarà sempre diffusa, in luoghi tutti da scoprire molteplici appuntamenti che fanno da corollario a quelli principali sono riassunti nel libretto della festa integrato dalle informazioni recuperabili sul sito della festa www.festasanmichele.it. In alcuni casi, le location indicate possono subire dei cambiamenti come nel caso dell’Osteria la Cicala, organizzata dal Bagnacavallo Calcio, che anziché presso Palazzo Tesorieri si svolgerà allo Stadio S. Ricci in via Pieve. Info: 0545 280890-864; info@festasanmichele.it

Monia Savioli