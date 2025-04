Torna la gara delle vetture a pedali

Anche quest’anno Cotignola è pronta per accogliere la vetture a pedali (Vap), per la 18esima edizione del Gran premio Cotignola-Europa, che si disputerà sabato 3 maggio. Partecipano equipaggi da tutta Italia e da Francia, Repubblica Ceca e Slovenia. Anche quest’anno la scuola media ‘Varoli’ di Cotignola si presenta al via con tre equipaggi: Segavecia, Bianconiglio e Dragon Trainer. Il ritrovo è alle 15 in piazza Vittorio Emanuele II: qui gli equipaggi eseguiranno la coreografia di presentazione; a seguire raggiungeranno in parata il circuito protetto del parco Pertini. La partenza della corsa è alle 17.15 e la vittoria andrà a chi avrà percorso più giri in 80 minuti.

A seguire ci saranno le premiazioni tra musica e animazioni.