"Torna la linea Faentina. Ma gli orari vanno rivisti"

È confermata tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio la riapertura della linea ferroviaria per Firenze, interrotta sin dallo scorso maggio tra Faenza e Marradi, a causa delle molte frane censite in corrispondenza dei binari. Ieri pomeriggio – scrive il sindaco di Brisighella, Massimiliano Pederzoli, sui profili social del Comune – "nel corso di una riunione con i responsabili di Rete ferroviaria italiana, è stato specificato come la data esatta di riapertura sarà comunicata fra una decina di giorni. Dopo la riapertura le corse verranno regolate da un sistema di allerta all’avanguardia, messo a punto per questa specifica esigenza, che monitorerà i punti critici sulla tratta al fine di garantire la sicurezza dei viaggiatori. Quindi, in caso di condizioni meteo avverse con allerta arancione o rossa, o con la registrazione, da parte del nuovo sistema di allerta frane, di criticità lungo la tratta, le corse in programma verranno interrotte, previa comunicazione all’utenza". Comunicazione che, come si apprende, "potrebbe essere data anche con sole cinque o sei ore di anticipo". Rete ferroviaria italiana evidenzia come "i test sul sistema di allerta abbiano dato i risultati attesi: è dunque pronto per entrare in funzione e tenere i suoi occhi elettronici puntati sui punti più critici dell’Appennino tosco-romagnolo", in particolare sulle frane di maggiori dimensioni, e cioè quella alle spalle del convento Emiliani di Fognano, quella di Strada Casale e quella posta nelle vicinanze del cimitero appena più a valle della frazione di Sant’Eufemia. Slittamenti di terreno che in un caso apparivano essersi spinti fino al limitare dei binari – come a Fognano – in altri fino a qualche decina di metri di distanza.

"Nel corso della riunione – prosegue il sindaco di Brisighella – è stato fatto presente che il nuovo orario in vigore dal 10 dicembre 2023 prevederà un taglio alle corse, elemento che comporterà disagi per i viaggiatori e nello specifico per pendolari e studenti. È stato pertanto chiesto alle ferrovie di rivedere l’orario, allo scopo di aumentare le corse e venire incontro alle esigenze degli utenti". Su quest’ultimo aspetto il dialogo è ancora in corso: da Trenitalia evidenziano come "non sia ancora stato completato il caricamento dell’offerta per la linea Faenza-Firenze. Non c’è ancora un programma dettagliato delle corse. Si tratterà di una riapertura condizionata al sistema messo in campo per far fronte alle emergenze, quindi l’offerta potrebbe risentirne: ma l’obiettivo è mettere a disposizioe dei viaggiatori un servizio soddisfacente quanto quello precedente. Ad ogni modo ci saranno bus sostitutivi pronti a entrare in servizio qualora la linea subisca interruzioni dovute al riattivarsi delle frane o alle emergenze legate al maltempo".

Filippo Donati